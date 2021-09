Us Tempio: arrivano Erittu e Silvetti

Il difensore Luca Erittu, sassarese classe ‘97, è un nuovo giocatore dell’US Tempio 1946.

Cresciuto nel Cagliari, dove ha svolto tutta la trafila delle giovanili nazionali, dagli allievi fino alla formazione primavera, Erittu è passato alla Berretti della Torres in Lega Pro nella stagione 2014/2015. Nella stagione successiva ha militato in serie D con la maglia del Budoni. Nella stagione 2016 passa all’Atletico Uri, nel campionato di Eccellenza, dove viene confermato nella stagione successiva. Poi Bonorva e infine Ploaghe, squadra in cui ha militato nelle ultime due stagioni. Fisco possente, con il suo metro e 90, giocatore duttile che ha svolto anche compiti da centrocampista, Erittu arriva a completare il reparto difensivo a disposizione di mister Nativi e ha già svolto il suo primo allenamento con il gruppo. Un'altra importante pedina si aggiunge alla rosa dei galletti a disposizione di mister Nativi.

Il centrale difensivo Giuseppe Silvetti, sassarese classe ’85.

Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni per il giocatore che ha iniziato nelle giovanili della Torres, titolare per tre stagioni della squadra Primavera per poi esordire in C1 con 2 presenze in Coppa Italia nella stagione 2004/2005. Successivamente veste la maglia del Ghilarza conquistando l’Eccellenza nel campionato 2005/2006 per poi giocare le successive tre stagioni in giallorosso sempre da titolare con oltre 60 presenze. Nel 2007 viene chiamato dall’Alghero, squadra con cui vince i playoff di serie D per accedere ai professionisti nella stagione 2007/2008. Due stagioni di Promozione tra Nuorese e Barisardo e nel 2010 il nuovo approdo in Eccellenza con la maglia del Taloro Gavoi, squadra in cui milita fino al 2014 e con la quale conquista una storica Coppa Italia di categoria nel 2010. Nel dicembre 2014 viene chiamato dall’Atletico Uri, vince il campionato di Promozione e con i giallorossi disputa tre finali play off per la serie D. Nel 2017 veste la maglia del Sorso che arriva secondo nel campionato di Eccellenza. Dopo un anno nel Bonorva, in Promozione, nelle ultime due stagioni ha giocato nel Li Punti, formazione di Eccellenza. Grinta ed esperienza a disposizione del gruppo azzurro in vista dell'imminente inizio del campionato di Promozione che prenderà il via il prossimo 26 settembre.