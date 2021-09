Parte Il Sardegna Endurance Festival 2021: i migliori cavalli del mondo ad Arborea

Ad Arborea, in rappresentanza della Federazione equestre internazionale (FEI), anche la direttrice del settore Endurance, Christina Abu-Dayyed, che coordinerà l’appuntamento sportivo di domani. Prima di ogni competizione, e sull’endurance si è molto più attenti, i cavalli devono superare una serie di visite veterinarie. Nessun animale può infatti partecipare alla gara se non sono assicurare le migliori condizioni di salute e benessere. . Oltre venti stand, organizzati dall’Associazione Invitas, accoglieranno da oggi fino a domenica produttori artigiani e produttori enogastronomici di eccellenza che, oltre a esporre, si cimenteranno nella lavorazione in loco. Il cosiddetto turismo esperienziale sarà offerto ai visitatori nazionali e stranieri che potranno ammirare dal vivo l’intaglio dei legni per la realizzazione delle maschere dei Boes e Merdules di Ottana, la lavorazione della ceramica piuttosto che del sughero, del vetro e del corallo. E poi si potrà seguire la creazione dei coltelli tipici arburesi, il ricamo dei tessuti e l’impagliatura delle sedie.





Sul versante enogastronomico ci sarà la lavorazione della semola, la produzione dei Malloreddus, del tipico torrone regionale e della straordinaria Carapigna (una via di mezzo tutta sarda tra la granita e il sorbetto). Alle tante dimostrazioni si accompagneranno le degustazioni anche di vini, bottarga e tartufo. Tutti prodotti sardi e in diversi casi a km quasi zero. Cos’è l’endurance equestre. L'Endurance (in italiano, Resistenza) è uno degli sport equestri di maggior diffusione al mondo, il secondo più praticato dopo il salto. È una disciplina che prevede corse di resistenza su percorsi di varia natura che variano dai 30 ai 160 km a seconda delle categorie. I cavalli più indicati per questo sport sono gli Arabi e gli Anglo-arabi (sardi, francesi o spagnoli). L’appuntamento in Sardegna è diventato nel corso delle passate otto edizioni, questa è la nona, un punto di riferimento di professionisti provenienti dai Paesi del Golfo, come gli Emirati Arabi, il Kuwait e l’Arabia Saudita.

L'evento, organizzato in questi giorni e fino a domenica nell’Horse Country Resort di Arborea, sta per entrare nel vivo con l’avvio oggi dei Campionati del mondo dedicati ai giovani cavalli sotto gli otto anni. La gara di resistenza si snoderà lungo 120km di percorso fra i territori di Arborea e Terralba, attraversando spiagge, stagni, pinete e il suggestivo borgo dei pescatori di Marceddì. Le ultime delegazioni di alcuni paesi del Golfo Persico, fra i più appassionati al mondo nella disciplina dell’endurance, sono giunte tra ieri e oggi in Sardegna. A sbarcare nell’aeroporto di Elmas, con un volo dedicato esclusivamente a loro, anche 12 cavalli provenienti da Tolosa in Francia dove si trova una delle scuderie dell’Emiro di Dubai, lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, che partecipa con la sua rinomata scuderia Dubai M7. Circa 50 cavalli e fantini di 13 paesi parteciperanno al fine settimana equestre. Con le gare in programma tra domani e domenica l’Horse Country è un pullulare di lingue che si sentono lungo i vialetti della struttura, i box, le stalle e i campi di allenamento. Ecco che centinaia di fantini, allevatori, appassionati, veterinari, allenatori e assistenti dei team parlano in arabo, francese, russo, inglese, piuttosto che portoghese, spagnolo e sardo.