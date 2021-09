Vento de l'Alguer: 30 barche al Trofeo Nautica Usai - Vincono Gagliarda e L’altra luna conquistano

Per la classe NO-SPI al terzo posto L'altra luna di Brunello Dessì, al secondo posto Datenandi di Stefano Macioccu e al primo posto Fallafranca di Quirico Migheli. La domenica la partenza da Bosa con vento debole da NO che ha poi ruotato a ovest in rinforzo. Per la classe SPI vince la prova Luna Storta di Tore Soggiu, timonata da Pierpaolo Pinna, seconda Gagliarda di Niccolò Patetta e terza Pergentina di Alberto Satta. Per la classe NO-SPI sul podio la new entry del Campionato Alabriza di Maria Giuseppina Desole timonata da Franco Carossino, seconda Datenandi di Stefano Macciocu e terza L'altra luna di Brunello Dessì. Durante la premiazione dove Carla Usai ha personalmente consegnato i premi, è stato ricordato il compianto Dr. Gian Paolo Plaisant socio fondatore e primo Presidente della Sezione. Prossimo appuntamento il 26 settembre con il Trofeo Nuova Capolino, IX Memorial Ragionier Guglielmo Capolino . Sul sito www.ventodelalguer.it le classifiche e tutte le immagini delle due regate