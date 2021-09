Sport Ad Alghero il campionato italiano paraolimpico - Oggi la presentazione - Ci saranno i campioni Paltrinieri e Verani

Una manifestazione natatoria che anno dopo anno fa registrare nuovi record di presenze. E come nelle precedenti, anche le ottave edizioni del Campionato Italiano Paralimpico e del Meeting Freedom in Water, entrambe in acque libere, annoverano campioni di livello internazionale come Gregorio Paltrinieri e il bronzo ai campionati europei Dario Verani. Gli iscritti, tra cui tantissimi agonisti e master provenienti dalla Penisola, si ritroveranno nello specchio d’acqua di fronte alla pineta algherese Mugoni ad Alghero a partire dalle ore 8:00 di sabato 18 settembre 2021. I dettagli dell’importante kermesse sportiva saranno presentati ad Alghero, nel corso della conferenza che si terrà stamane venerdì 17 settembre 2021, alle ore 11:00, presso la Fondazione Alghero, ubicata in largo Lo Quarter. A nobilitare l’incontro sarà lo stesso Gregorio Paltrinieri che esprimerà le sue impressioni assieme al suo collega Dario Verani. Farà gli onori di casa il sindaco di Alghero Mario Conoci; con lui il vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) Gianluca Cacciamano. Interverranno inoltre la delegata regionale FINP Silvia Fioravanti, il responsabile nazionale della specialità fondo Federazione Italiana Nuoto (FIN) Stefano Rubaudo, il responsabile nazionale di nuoto FIN Roberto Del Bianco e Danilo Russu, presidente Regionale FIN Sardegna.