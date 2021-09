Molinaro a Vallelunga per il titolo Tricolore - La corsa su Aci Sport

Molinaro punta dritto al titolo, ma è cosciente che ci sono comunque parecchi chilometri che lo separano da quel traguardo. “Il mio team ed io abbiamo lavorato bene per tutta la stagione - ha dichiarato - ed è chiaro che adesso, che siamo in dirittura d'arrivo, daremo tutto per ottenere il massimo risultato. Piuttosto che fare calcoli, io mi concentrerei sulla vettura che, oltre ad essere sempre molto affidabile, in gara 2 ad Imola mi ha consentito un recupero dall'ultimo al secondo posto. Con un trend simile non posso che essere ottimista”. ll programma di Vallelunga prevede: Venerdì: due turni di prove libere di 25 minuti ciascuno dalle 9.40 e dalle 13.50 -· Sabato: qualifiche sempre su 25 minuti dalle 10.00 e Gara 1 su 25 minuti+1 giro dalle 15.05- Domenica: Gara 2 dalle 9.00. Entrambi le gare saranno visibili in televisione sul canale Aci Sport TV (228 Sky) e in streaming sui social della federazione.

Il portacolori della Dm Competizioni nelle ultime sfide del prossimo weekend fra le Wolf Gb 08 Thunder deve gestire un vantaggio di 20 punti su Matteo Pollini e 31 su Davide Uboldi. Le 2 gare in diretta televisiva su Aci Sport TV (228 sky) sabato alle 15.05 e domenica alle 9.00 Tutto in 50 minuti più i giri conclusivi, l'epilogo del Campionato Italiano Sport Prototipi che vedrà protagonista di spicco sul circuito romano di Vallelunga Danny Molinaro. Il giovane driver calabrese parte davanti per la corsa al titolo rispetto a Matteo Pollini e Davide Uboldi, ora che, tenendo conto dei 10 migliori risultati su 12, la disputa per l'ambito alloro è limitata solo a questi tre protagonisti. Dopo una stagione in cui Molinaro ha dimostrato grande crescita mettendo in campo grinta e costante competitività, che hanno fruttato tre successi parziali, a Vallelunga sarà l’ora della verità dove l'ardore giovanile deve necessariamente lasciare il posto alla maturità.