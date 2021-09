Nell'isola di Garibaldi si corre la Mezza Caprera - Annunciate presenze estere

Attenzione anche alle presenze di accreditati atleti da Belgio e Francia, mentre le sorti locali saranno affidate soprattutto ad Angelo Todde, specialista dell’ultratrail. Ricordiamo che la giornata di domenica si articolerà su due percorsi diversi: quello sui 21,097 avrà per epicentro l’Isola di Caprera, mentre la 10,5 km si svilupperà, almeno inizialmente, all’Isola di La Maddalena. I tracciati si uniranno in maniera spettacolare attraverso il ponte che congiunge le due isole, unificandoli e arrivando al traguardo posto in Piazza Don Giuseppe Riva in località Moneta. Da non dimenticare anche le proposte per i non competitivi, con il Trekking dei Musei sulle distanze di 7 o 9 km. Le iscrizioni sono già chiuse. Lo start verrà dato alle ore 9:00 da Piazza Don Giuseppe Ripa per la mezza. Il tracciato di gara garantisce squarci indimenticabili nell’Arcipelago de La Maddalena, che non potranno non restare impressi nella memoria di chi avrà accettato la sfida. Per informazioni: Sportisola La Maddalena Asd, tel. 347.7284654, www.lamezzadicaprera.it

Ormai ci siamo, la corsa sta per nascere. Il gran giorno sarà domenica 19 settembre e le isole di La Maddalena e Caprera si stanno vestendo a festa per la prima edizione della mezza maratona che vuole in brevissimo tempo diventare una classica del calendario nazionale. Tantissimi i concorrenti provenienti dal Continente che hanno prenotato la trasferta, alcuni abbinando anche qualche giornata di ultima vacanza in questa lunga e calda estate. Tra le adesioni che sono arrivate nelle ultime ore, spicca quella di Antonietta Schettino, atleta toscana proveniente da Montecatini, ex campionessa italiana Master, ma se in campo femminile i favori del pronostico sono ancora italiani, fra gli uomini i fari sono puntati in particolare sull’ucraino Oleksandr Choban, classe 1987, che sta vincendo molte gare nella Sardegna dove da tempo risiede e che vanta un fulgido passato nell’orienteering.