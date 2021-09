Calangianus: ha preso il via il meeting internazionale di biliardo

Una disciplina sportiva che inizia ad avere una forte eco a livello europeo come ha spiegato Paolo Scaramuzzi, organizzatore dell'evento nonché Presidente del Comitato Regione Sardegna della Federazione: “Il Grand Prix è il terzo torneo che si svolge a livello internazionale nelle ultime tre settimane. Questo fa capire quanto i cinque birilli si stiano diffondendo nel continente e quanto tali manifestazioni sportive siano importanti per la promozione di questo sport.”. Ed è proprio il Vice Presidente Vicario FIBiS Stefano Gibertoni che sottolinea l’unicità di questa cittadina in Gallura: “Credo sia la prima volta che una comunità come quella di Calangianus avvii la riqualificazione di una struttura che sembra fatta ad hoc per manifestazioni della nostra disciplina sportiva. Sottolineo – conclude Gibertoni – l’attenzione che la Regione Sardegna presta al connubio sport/turismo, una peculiarità che lusinga le Federazioni sportive, ma sprona a far nascere gruppi di lavoro in grado di poter realizzare organizzazioni di livello mondiale”.





Ora si inizia a fare sul serio. Alle 12 start del Grand Prix con i primi gironi che vedranno alternarsi sui quattro biliardi del Luchy Club Calangianus i 32 atleti. Riflettori puntati sugli azzurri in gara: Michelangelo Aniello, Santi Caratozzolo e Massimo Caria (Ciro Davide Rizzo per motivi di salute ha dovuto dare forfait). Con loro anche i fantastici 4 del “Team Sardegna” Alessandro Mascia, Fabio Mura, Gaetano Romeo e Matteo Sanna che si faranno sicuramente valere. Il programma prevede i gironi eliminatori il 15-16-17 settembre dalle ore 12, mentre sabato 18 settembre dalle 11 e domenica 19 settembre dalle 14 sarà la volta del tabellone finale. È possibile seguire le gare collegandosi alla pagina facebook del Luchy Club da oggi a venerdì. Sabato e domenica invece alcune partite saranno trasmesse in diretta streaming su Billiard Channel, il canale YouTube della Federazione.