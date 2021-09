Sport Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Cagliari: Giulini non perde tempo - Domenica c'è la Lazio a Roma

Il Cagliari, dopo tre giornate di campionato e appena un punto conquistato, volta pagina. La società rossoblù, in seguito all’esonero nel primo pomeriggio di Leonardo Semplici e del suo staff, ha ingaggiato Walter Mazzarri come nuovo allenatore. 60 anni da compiere il prossimo 1° ottobre, il tecnico toscano ritorna in sella dopo un anno e mezzo: l’ultima esperienza era terminata a febbraio 2020 sulla panchina del Torino. Contratto biennale per lui, le cui cifre (non confermate) dovrebbero attestarsi sul milione e mezzo netto a stagione. (p.t.)