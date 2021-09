Panchine bollenti e vite parallele: il Cagliari liquida Semplici, il Verona l'ex Di Francesco

La favola Semplici è già finita. L’allenatore della salvezza al fotofinish la scorsa stagione è stato esonerato. Proprio oggi l’ex allenatore del Cagliari esonerato prima dell’arrivo di Semplici, Di Francesco è stato esonerato dal Verona.

Per Semplici è stato fatale l’inizio di stagione ben poco esaltante. Di seguito il comunicato ufficiale della società. "Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Leonardo Semplici dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi ed i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini. Arrivati al Cagliari lo scorso febbraio - conclude il comunicato - il mister e il suo staff sono stati tra gli artefici della rimonta salvezza della passata stagione: la Società desidera ringraziarli per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera".

Pare che la sconfitta in rimonta del Genoa per tre a due alla Unipol Domus abbia mandato il presidente Giulini su tutte le furie. Proprio questo avrebbe portato il presidente rossoblu a prendere la decisione dell’esonero di Semplici e il suo staff.

Per la sostituzione a Cagliari si fa il nome di Diego Lopez e Mazzarri. Meno probabili ma non meno suggestivi i nomi dell’ex Claudio Ranieri e di Gennaro Gattuso. (p.t.)