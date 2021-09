Fine settimana positivo per la Porto Cervo Racing

Gara sfortunata per l’equipaggio formato da Sandro Locci e Fabrizio Musu e per il pilota della scuderia Porto Cervo Racing Gabriele Angius navigato da Isacco Turchi, entrambi gli equipaggi su Peugeot 208 R2B, sono stati costretti al ritiro nella seconda giornata di gara. Un altro risultato soddisfacente è arrivato dalla Toscana dove il pilota Mario Murgia, al volante della sua Mitsubishi Lancer Evo X, ha conquistato il terzo posto di gruppo N e di classe N oltre 3000 alla Cronoscalata Lo Spino valida come prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna Centro. Il prossimo impegno per Mario Murgia sarà in Abruzzo alla 59ª Cronoscalata Svolte di Popoli in programma dall'8 al 10 ottobre. Intanto, la Scuderia Porto Cervo Racing è impegnata nell’organizzazione del Rally Terra Sarda, del “1° Rally Terra Sarda Storico” (valido come prova del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna) e della “1ª Regolarità Sport Terra Sarda” in programma dal 1° al 3 ottobre 2021. La nona edizione del Rally Terra Sarda sarà valida come ultima prova della Coppa Rally di Zona, per il Sardegna Rally Cup, per il Trofeo Open N5, per la Serie R Italian Trophy e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna.

Sugli sterrati del Rally dei Nuraghi e del Vermentino il miglior risultato nella classifica assoluta è arrivato da Michele Liceri e Salvatore Mendola. L’equipaggio, su Peugeot 208 R2B (Mft Motors), ha concluso la gara valida come penultimo round del Campionato Italiano Rally Terra al terzo posto di classe R2B (26esimi assoluti). Per Liceri-Mendola il prossimo appuntamento sarà il 12° Liburna Terra, ultimo atto del CIRT, in programma in Toscana il 5 e 6 novembre. Un altro terzo posto di classe, nella R2C, è andato a Fabrizio Schirru e Sergio Deiana (29esimi assoluti) su Peugeot 208 Rally 4 (Baldon Rally). Anche per Schirru-Deiana la prossima gara sarà il Liburna Terra, ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra. Successo nella classe N2, terzo posto di gruppo N (35esimi assoluti) per Vanni Pileri e Lirio Baglio sulla fida Peugeot 106 e infine, un’altra vittoria di classe, nella N3, è stata conquistata da Mario Serra e Alessandro Pompei su Renault Clio RS (40esimi assoluti).