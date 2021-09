Fine settimana a Spa per Alessio Rovera su Ferrari 488 GTE di AF Corse

Rovera dichiara in vista della trasferta in Belgio: “Spa mi piace davvero molto, spesso mi ha portato fortuna e quest’anno ci ho già corso con ottimi risultati, sia nel Mondiale Endurance sia alla 24 Ore. Ci torno volentieri, così come in ELMS, anche se siamo consapevoli che sarà un fine settimana da affrontare con la massima determinazione. Partiremo con un handicap peso importante e avendo saltato la prima gara a Barcellona non pensiamo troppo al campionato, ma puntiamo a far bene fin dalle qualifiche, che potrebbero permettere di fare un po’ di differenza. Lottare per le posizioni da podio sarebbe una preziosa conferma. Vedremo anche che meteo troveremo, perché a Spa può mutare velocemente e rappresentare una variante da dentro o fuori. Sì, conterà anche la fortuna”.



--- ELMS 2021: 18 aprile Barcellona; 16 maggio Red Bull Ring; 6 giugno Le Castellet; 11 luglio Monza; 19 settembre Spa; 24 ottobre Portimao. FIA World Endurance Championship 2021: 1° maggio 6 Ore di Spa; 12-13 giugno 8 Ore di Portimao; 18 luglio 6 Ore di Monza; 21-22 agosto 24 Ore di Le Mans; 30 ottobre 6 Ore del Bahrain; 6 novembre 8 Ore del Bahrain.

Il 26enne pilota varesino sarà in azione nel quinto round dell’European Le Mans Series con i compagni di squadra francesi François Perrodo ed Emmanuel Collard proprio sullo storico circuito belga dove a inizio stagione ha esordito nel Mondiale Endurance vincendo la 6 Ore in classe GTE-AM. Un successo che lo lanciò immediatamente in vetta alla classifica iridata, seguito dai successivi trionfi in casa a Monza e alla leggendaria 24 Ore di Le Mans il mese scorso. Lasciati momentaneamente gli impegni nel FIA WEC, Rovera riprende quelli della ELMS, nella quale a sua volta ha vinto dalla pole position la 4 Ore del Red Bull Ring in Austria ed è salito due volte sul terzo gradino del podio, a Le Castellet e a Monza. Nonostante l’assenza iniziale a Barcellona, i risultati ottenuti mantengono l’equipaggio di AF Corse ai piani alti della serie europea, che per la 4 Ore di Spa prevede uno schieramento di 39 vetture fra i prototipi e le 9 GTE al via. Prime libere venerdì alle 12.45. Sabato alle 9.05 la seconda sessione, seguita alle 13.05 dalle qualifiche. La gara prende il via domenica 19 settembre alle 11.00, con pubblico ammesso in circuito e diretta streaming su www.europeanlemansseries.com