Sport L'Us Tempio rinforza il centro campo

Un centrocampista giovane e di personalità entra a far parte del progetto azzurro. Alberto Tiddia, classe 2001, sarà a disposizione di mister Nativi per la stagione di Promozione 2021/22. Cresciuto nel Fluminimaggiore, Tiddia è passato poi al Monteponi Iglesias dove ha proseguito il percorso nelle giovanili per poi arrivare in prima squadra e disputare il campionato di Promozione nella stagione 2018/2019 (2 gol all'attivo). Giocatore tecnico, abile nell'impostazione ma che ha svolto anche il ruolo di mediano, lo scorso anno è stato chiamato dall'Arbus nel campionato di Eccellenza.