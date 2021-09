Sport Tennis in carrozzina: la sassarese Sardinia Open raddoppia

Secondo scudetto consecutivo per l'Asdc Sardinia Open del presidente onorario Giovanna Scanu e di capitan Alberto Corradi. L'associazione nata a Sassari nel 1988 ha conquistato lo scudetto mettono in fila sui campi di Bassano del Grappa l'Albinea, il Budrio e la Canottieri Baldesio Cremona. Nei quarti, 2-0 all'Albinea, con Angelo Romani che non ha concesso game a Ferretti, mentre Alessandro Cianfoni ha regolato 6-2 6-0 Paolo Tontodonati. In semifinale, 2-0 al Budrio, con il campione italiano individuale Luca Arca che ha superato 6-2 6-1 l'eterno Fabian Mazzei, mentre Cianfoni ha concesso appena un gioco a Pietro D'Imperio (6-0 6-1). In finale, 2-0 alla Canottieri Baldesio Cremona, con il percorso netto di Arca su Zeni, mentre Cianfoni ha superato 61 6-2 Dario Benazzi.