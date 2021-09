Cagliari: tre sberle in casa dal Genoa - Rossoblu in piena crisi

L’ultimo scontro tra le due compagini finì con una vittoria del Genoa a Cagliari per uno a zero nell’ultima partita dello scorso campionato. In quest’occasione, alla terza giornata di campionato ha vinto il Genoa per tre a due in rimonta alla Unipol Domus.

Inizio di partita compassato per entrambe le squadre. Gara nei primi 10’ molto statica e combattuta. Le due squadre si studiano a vicenda senza creare pericoli. All’11’ minuto su un lancio di Ceppitelli, Joao Pedro segna una rete scartando il portiere genoano. Annullato per la posizione in fuorigioco di Joao Pedro. Questa occasione accende la contesa e pochi minuti dopo al 14’ il neoacquisto dei rossoblu Keita dopo un'incursione in area di rigore viene steso da Sabelli con conseguente calcio di rigore segnato da Joao Pedro con un tiro centrale. Dopo la rete della squadra di Semplici la gara ritorna più fisica e tattica e meno spettacolare con pochissime occasioni per entrambe le squadre. Nella seconda parte del primo tempo è il Genoa ad essere più pericoloso con il Cagliari che esce dalla sua metà campo solo in contropiede. Ma nonostante ciò la squadra di Ballardini non riesce a creare pericolose azioni da goal e Il primo tempo si conclude, infine, con il Cagliari che con coraggio riprende in mano le chiavi del gioco.

Il secondo tempo inizia in maniera dinamica con diversi capovolgimenti di fronte per entrambe le squadre. I rossoblu iniziano, intorno al 50’, a pressare il Genoa con vigore e costanza. Al 56’ la squadra di Semplici segna la sua seconda rete con un colpo di testa di Ceppitelli su calcio d’angolo battuto da Marin. Subito dopo al 58’ il Cagliari subisce l’ennesimo goal in campionato su un contropiede genoano che ha visto Mattia Destro concludere di testa su cross della trequarti di Cambiaso. Il risultato ora è di due a uno per il Cagliari. La partita diventa tesa. Le due squadre ci provano. Il Cagliari sembra un po’ sulle gambe e il Genoa attacca a testa bassa.

Al 69' su calcio d'angolo Fares, all'esordio con il Genoa, segna un goal fotocopia a quello di Ceppitelli, con un'incornata precisa che trafigge Cragno. Il Cagliari subisce il colpo ed è più impreciso e disorientato arrivando al secondo cooling break in sofferenza. Dopo la pausa il Cagliari continua a soffrire e al 78' su un cross di Cambiaso, Fares segna di testa la sua seconda rete della gara. Gli ultimi minuti sono di totale confusione per i rossoblu che non riprendono più in mano la gara e anzi rischiano durante il recupero di subire da Kallon anche un quarto goal





Il Cagliari non smette di subire goal in campionato, in tre partite ne ha subito già nove. Come se non bastasse la prossima partita, il 19 settembre, sarà a Roma contro la Lazio di Sarri. Una partita molto dura nella quale i rossoblu potranno raggiungere la doppia cifra delle reti subite. Forse la tecnica del "prendi lo schiaffo e ti svegli" con il Cagliari, quest'anno, non funziona come ha sperato Semplici. L'allenatore dovrà trovare altri metodi per risvegliare una squadra che già alla terza giornata sembra allo sbando. (p.t.)