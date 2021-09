Sport Cagliari: ad Arbatax il campionato mondiale di pesca in apnea - Martedì la presentazione

Martedì 14 settembre, alle 10.30, nella sala conferenze dell’assessorato regionale al Turismo - viale Trieste, n. 105 - viene presentata la squadra azzurra, e le altre delegazioni, in gara per la XXXII edizione del Campionato mondiale di pesca in apnea. La manifestazione, inserita nel calendario Cmas (Confederazione mondiale attività subacquee) rientra nei Grandi eventi sponsorizzati dalla Regione e si tiene ad Arbatax (Tortolì) tra il 16 e il 19 settembre prossimo. All’evento - che torna in Italia dopo trentadue anni - prendono parte ventotto nazionali, incluse sei femminili: per la prima volta è in palio il titolo Donne. Del team Italia fanno parte gli atleti isolani Christian Corrias e Dario Maccioni, originari di Cagliari, Gian Franco Loi (Terralba) e Cinzia Cara (Giba). Alla conferenza viene presentato il progetto Fishing for the planet (mappatura rifiuti nei fondali). Tra Tortolì e Baunei sono presenti centinaia tra atleti, tecnici, accompagnatori, giudici, addetti alla sicurezza e all’assistenza. L’organizzazione ha coinvolto le istituzioni e le associazioni locali La conferenza stampa. All’incontro con le testate giornalistiche partecipano Gianni Chessa (assessore regionale Turismo), Simone Mingoia (direttore generale organizzazione mondiali 2021) e Carlo Allegrini (dirigente Federazione italiana pesca sportiva, attività subacquee e nuoto pinnato). Nel corso della conferenza verranno resi noti i convocati della selezione azzurra.