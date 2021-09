Cagliari: domenica all’Unipol domus arriva il Genoa - i rossoblu a caccia di punti

Oggi, sabato 11 settembre, si è svolta la consueta conferenza stampa prima dell’impegno di campionato domani alle 15 alla Unipol Domus di Cagliari.





Mister Semplici è chiaro fin da subito: “Solo martedì avremo la rosa al completo, valuteremo in futuro magari un modo diverso di giocare. Ma è la mentalità e l'equilibrio che conta” Gli uruguaiani? “Devo ancora vederli, devo capire come stanno ma un loro impiego dall'inizio mi pare difficile. Godin non sarà convocato e dobbiamo capire i tempi di recupero".





Semplici è consapevole che la squadra ha già subito 6 schiaffi in campionato, due dallo Spezia e quattro a Milano contro il Milan. “Abbiamo fatto certamente degli errori, e ci abbiamo lavorato. Continueremo a puntare sulla crescita della squadra, anche per evitare gol evitabili”.





Parla anche di alcuni recuperi fondamentali per i rossoblu come quelli di “Cragno e Ceppitelli” invece “Godin non sarà della partita. C’è un problema per Strootman, stiamo valutando. Nel caso, le alternative potrebbero essere Deiola e Oliva”.





Il mister è sicuro, nonostante le assenze e la stanchezza degli uruguaiani ritornati da solo due giorni dagli impegni in nazionale, che “come Cagliari siamo certamente penalizzati, ma domani siamo convinti di fare comunque una grande gara”.





Spende anche qualche parola sugli avversari: “Mercato importante il loro. Sarà una gara dura, come lo sono tutte quelle della Serie A. Dal canto nostro, cercheremo di trovare quegli equilibri per fare la partita che vorremmo”.





Alla fine della conferenza stampa Semplici suona la carica: “Credo che a questa squadra il carattere non manchi, ma siamo consapevoli che dobbiamo migliorare. A Milano siamo rimasti in campo con dignità. Domani faremo una grande gara”.

Il Cagliari è chiamato domani alle 15 a dare prova di essere in forma. Ha necessità di fare punti e dopo le sberle milanesi c’è bisogno di fare una grande gara per riprendere in mano il proprio campionato. In fondo dopo averle prese, le sberle, è arrivato il tempo di iniziare a darle. (p.t.)