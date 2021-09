Fine settimana con la classica Alghero-Bosa-Alghero per il Trofeo Base Nautica Usai

Alle 11:00 la partenza verso Alghero. Ai fini del Campionato Vento de l'Alguer 2021, l’andata e il ritorno sono considerate due prove distinte, ciascuna con la propria classifica, mentre si fondono in un’unica graduatoria per l'assegnazione del Trofeo Base Nautica Usai, sponsor principale della manifestazione. Condizioni meteo buone e un percorso di 20 miglia allungato da andature di bolina metteranno in evidenza le migliori barche del Campionato di vela con i loro equipaggi, attesi nella serata di domenica alla Lega Navale di Alghero, tempo limite per l’arrivo ore 17:00. Le due prove sono molto importanti ai fini della classifica che in classe SPI vedrà la sempre più accesa sfida fra Gagliarda, Pergentina, Luna Storta e Vitamina. In classe NO SPI la lotta è concentrata fra Asa, Oshoanic e L’altra Luna.

Sabato 11 e domenica 12 si svolgerà il TROFEO BASE NAUTICA USAI – Memorial Gian Paolo Plaisant, appuntamento del Campionato Vento de l’Alguer organizzato dalla Lega Navale Italiana sezione di Alghero con la collaborazione del Consorzio del Porto . Alle due classiche regate costiere l’Alghero-Bosa e la Bosa – Alghero, dal 1976 ormai un appuntamento fisso del Vento de l’Alguer, sono già iscritti più di 30 equipaggi. L’edizione 2021, organizzata in collaborazione col Circolo Nautico di Bosa, prevede per sabato mattina 11 settembre alle 9.30 ad Alghero nella sede della LNI il briefing dei partecipanti; gli iscritti si presenteranno in mare per la partenza fissata per le 11. L’indomani mattina a Bosa alle 9:30 il briefing della prova di ritorno si terrà alla base nautica Pirisi nel porticciolo di Bosa Marina dove le imbarcazioni saranno ormeggiate nella notte.