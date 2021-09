Liceri-Mendola sono pronti per gli sterrati del Rally del Vermentino

Parteciperemo sempre al Campionato Italiano Rally Terra e, anche se abbiamo saltato qualche appuntamento, cercheremo di far bene negli ultimi due appuntamenti: Vermentino e Liburna. Tornare a Berchidda è un’emozione, per noi è come se fosse una gara di casa, in quanto in Sardegna ho corso ben poco. Infatti, da quando corro con Tore, partecipo sempre al Campionato Italiano e si corre sempre nella penisola, quindi tornare in una gara in Sardegna e soprattutto a Berchidda, per noi è un’emozione unica, è come correre ad Arzachena. Al Rally del Vermentino c’è un calore diverso da tante gare, è uno spettacolo, poi dopo questo difficilissimo periodo che abbiamo vissuto, siamo molto felici. Come sempre, ringrazio il mio co-pilota Tore, la scuderia Porto Cervo Racing e tutti gli sponsor che ci sostengono”. La partecipazione di Liceri-Mendola alla gara valida per il Campionato Italiano Rally Terra, rientra nel progetto dal valore sportivo e sociale iniziato al 28° Rally Adriatico, progetto che vuole essere un contributo per creare un futuro migliore con il motorsport al centro dell'obiettivo da raggiungere e, soprattutto, essere da stimolo per i più giovani.





“Siamo pronti per il Rally del Vermentino”, ha commentato il co-pilota Salvatore Mendola, “tappa del Campionato Italiano Rally Terra. C’è tanta adrenalina e voglia di riscatto dopo il Rally Italia Sardegna valido come prova del Campionato del Mondo, per noi una gara all’insegna della sfortuna con troppi problemi sin dallo start. Questa volta saremo supportati da un nuovo team, la Mft Motors, sempre su una Peugeot 208 R2B e dalla nostra scuderia Porto Cervo Racing. La gara è molto bella, con prove molto veloci e tecniche. Cercheremo come sempre di fare il nostro meglio e divertirci. Ringrazio gli sponsor che ci supportano, fondamentali per essere al via. In bocca al lupo a tutti e buon Rally”. Il programma del Rally del Vermentino, valido anche come prova del Campionato Rally Delegazione Sardegna, prevede sette prove speciali, con partenza da Loiri Porto San Paolo venerdì 10 settembre (alle 15) e arrivo a Berchidda sabato 11 settembre dopo 68,08 chilometri cronometrati e 416,18 complessivi.

I portacolori della scuderia Porto Cervo Racing, su Peugeot 208 R2B, saranno al via del Rally del Vermentino valido come penultimo round del Campionato Italiano Rally Terra. “Siamo pronti e molto contenti di partecipare al Rally del Vermentino”. Così il pilota Michele Liceri alla vigilia del 18° Rally del Vermentino valido come penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, in programma il 10 e 11 settembre. “Per quanto riguarda le prove speciali”, ha continuato Michele Liceri che correrà con Salvatore Mendola su una Peugeot 208 R2B, “ovviamente, prima delle ricognizioni ufficiali, facciamo le note a video, ho visto che sono prove corte, soprattutto quelle della lunghezza di cinque chilometri e di quasi sette chilometri, ma sono molto decisive, tecniche, e quella di Filigosu è molto veloce. La classica di Monte Olia ha tutto, c’è il tecnico, il veloce, il largo e lo stretto. Essendo una gara corta, non bisogna fare errori, ogni piccolo errore è irrecuperabile, dobbiamo partire subito abbastanza concentrati. La novità è che correremo con una vettura della Mft Motors di Bergamo, un team che ci ha dato disponibilità, con il quale cercheremo di fare un lavoro di squadra e di portare a casa il miglior risultato.