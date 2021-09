Stintino - Latte Dolce(3-6): prima la paura poi la rimonta

Il gol del centravanti sloveno restituisce la giusta energia ai ragazzi di mister Scotto, che 8' più tardi con un tiro da fuori di Altea pareggiano i conti: 3-3 al 62'. Le redini del match rimangono tutte nelle mani dei sassaresi e il giovane Grassi regala il vantaggio ai suoi sfruttando la deviazione dell'estremo difensore stintinese. Il Latte Dolce, dopo la paura dei primi 50', fa valere le due categorie di differenza e al 67' arriva anche il gol del 5-3: Cabeccia calcia una punizione pressoché perfetta dai 25 metri e trafigge il portiere della compagine padrona di casa. Lo Stintino non riesce a reagire e ancora una volta Grassi a 6' dal triplice fischio realizza il gol del definitivo 6-3. Sassari Calcio Latte Dolce: Carboni (Carta), Di Marco (Bilea), Cabeccia, Patacchiola (Medico), Pireddu (Salvaterra), Palombi (Mudadu), Piredda (Grassi), Gianni (Piga), Palmas (Cassini), Bartulovic (Altea), Cannas (Taveri) Marcatori: 35' Serra (ST), 38' Oggiano (ST), 45' Palmas (SLD), 50 ' Serra (ST), 54' Bartulovic (SLD), 62' Altea (SLD), 63' Grassi (SLD), 67' Cabeccia (SLD), Grassi 84' (SLD)

Al termine di un match complicato e con tanti gol, il Sassari Calcio Latte Dolce vince anche la quinta amichevole precampionato superando per 6-3 lo Stintino, squadra che nella stagione 2021-2022, giocherà nel campionato di Promozione. La squadra allenata da Paolo Congiu, si dimostra un avversario tosto e ben messo in campo. I sassaresi non riescono a trovare la via del gol e al 35' è proprio lo Stintino a portarsi in vantaggio con Serra. La rete dell'1-0 carica i padroni di casa, che a sorpresa si portano sul 2-0 (Oggiano). Al 45' Palmas, su calcio di rigore, accorcia le distanze e si va al riposo con la compagine di Capo Falcone avanti 2-1. Nella ripresa partono meglio i padroni di casa e Oggiano rimette nuovamente due gol di differenza tra le due squadre: 3-1. Il Sassari Calcio Latte Dolce reagisce: al 54' il tiro di Gianni si stampa sul palo, sulla respinta si avventa però Bartulovic che da due passi non sbaglia firmando il 3-2.