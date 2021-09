Sport Caprera: hanno vinto i delfini - Festeggiati i nuotatori a Cala Garibaldi - Successo dell'evento di SEA ME Sardinia

I tre nuotatori veneti Master FIN, Francesco Baldan, Riccardo Tigli e Marco Schilirò, sono riusciti a portare a termine un’impresa mai tentata prima: hanno circumnavigato l’isola di Caprera, La Maddalena in soli 7 ore e 55 minuti, percorrendo un totale di 23 km. La nuotata di beneficenza a favore di balene e delfini del Mediterraneo, denominata “Swim for Dolphins” è stata infatti ideata e dedicata all’Ass.ne SEA ME Sardinia Onlus (www.seame.it), che si occupa appunto di studiare e tutelare i cetacei del nostro mare. La manifestazione sportiva infatti ha supportato una raccolta fondi per dotare i ricercatori di SEA ME di un’imbarcazione che gli consenta di svolgere le attività di studio e sensibilizzazione in mare. Gli atleti, dotati di attrezzatura tecnica gentilmente donata da Arena, sono stati scortati da due gommoni di assistenza messi a disposizione dall’Ass.ne Acque Libere e dal Club Nautico di La Maddalena, per la loro protezione e per i rifornimenti, dove erano presenti Danilo Russu, Presidente FIN Sardegna in veste di assistente ai bagnanti e il Dott. Enrico Favaretto, medico Is del Centro Velico Caprera. A completare il corteo, un gruppo di 4 volontari canoisti e addirittura un SUP, formando cosi una folta squadra a protezione e assistenza degli atleti durante il lungo percorso. Il corteo inoltre è stato scortato per tutta la durata della manifestazione dalla presenza vigile della Capitaneria di Porto e dalla Guardia di Finanza di La Maddalena, che spesso sono intervenuti a protezione del gruppo dal traffico nautico. L’impresa, che ha avuto inizio a Cala Garibaldi - Caprera alle ore 7:40, si è conclusa nella stessa spiaggia poco meno di 8 ore dopo, alla presenza di turisti e bagnanti che hanno festeggiato il trio di nuotatori, protagonisti di quest’importante performance sportiva. La manifestazione conta sul patrocinio di numerose istituzioni e enti regionali e locali quali: la Regione Sardegna, il Comune di La Maddalena, il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, la Federazione Italiana Nuoto, il Centro Velico Caprera, Porto Rafael e molte altri. L’appello al mondo delle imprese ha raccolto ottimi risultati. Lantech Longwave del Gruppo Zucchetti - azienda advisor che progetta gestisce e integra soluzioni e servizi tecnologici innovativi, sicuri e performanti - è stata la prima realtà che ha voluto sostenere l’iniziativa. Il Consorzio Puntaldia, ha scelto di contribuire al raggiungimento di questo obiettivo ambizioso organizzando inoltre un appuntamento divulgativo sui cetacei per i propri consorziati. Puntaldia è un consorzio esclusivo di rara bellezza, e rappresenta una scelta di qualità, privacy e sicurezza per i propri clienti. Anche Sardinia DreamWedding, Evotek e la filiale di La Maddalena del Conad, hanno voluto dare un importante contributo alla causa. Swim for Dolphins è inoltre gemellata con l’iniziativa “RigenerArte”, la prima mostra di arte diffusa 'Cracking Art' organizzata da Nhood nelle Gallerie Sardegna, la nuova insegna che identifica il network dei quattro centri commerciali Nhood dell’Isola, Olbia Mare - Olbia, I Fenicotteri – Santa Gilla/Cagliari, Porte di Sassari – Sassari e Marconi – Cagliari. Questa mostra, in cui l’arte incontra la sostenibilità, si fonda sull’idea che rigenerare la plastica e renderla arte significa sottrarla alla dispersione nell'ambiente, donandole nuova vita. Gallerie Sardegna sostiene Swim for Dolphins dando cosi un contributo tangibile alla tutela e valorizzazione della risorsa mare, in linea con i valori di sostenibilità e rispetto per l’ambiente, che sono fondamentali per Nhood. (galleriesardegna.it) È prevista una cerimonia conclusiva durante la quale gli atleti e i rappresentanti di SEA ME incontreranno le istituzioni e i partner che hanno sostenuto la manifestazione, venerdi 10 settembre 2021 presso la bellissima e storica location di Zi Antò a Punta Tegge. La serata si concluderà con un momento di divulgazione su balene e delfini del Mediterraneo a cura dei ricercatori di SEA ME Sardinia. E’ gradita la prenotazione su WhatsApp al +39 3888585948. La campagna di raccolta fondi è ancora aperta: tutti possono donare a questo link https://gofund.me/86560b8a