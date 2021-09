La Sardegna si prepara ad accogliere gli atleti del Brasilian Ju Jitsu

Per il sesto anno l’associazione sportiva S’Animu organizza a Cagliari il meeting che quest’anno vedrà la partecipazione di 480 lottatori provenienti da 48 Paesi del mondo, impegnati dal 15 al 19 settembre negli impianti del triangolo dello sport, tra Palaboxe e Palestra A, nel quartiere cagliaritano di Monte Mixi. Per la sesta Summer week ci saranno 21 professori della disciplina di lotta a metà tra arte marziale e sport da combattimento, ben 47 cinture nere, quasi 150 donne e 14 atleti bambini. La compagine più numerosa sarà, ovviamente, quella italiana, seguita da quella inglese, statunitense e francese. Molti anche gli atleti provenienti da Singapore e dal Giappone.





La manifestazione, presentata nell’aeroporto di Elmas dall’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, con Emanuele Frongia, rappresentante dell’associazione S’Animu, è realizzata in collaborazione con la Regione, il Comune di Cagliari e numerosissimi sponsor privati. Il programma prevede spazi per le gare, per i seminari con i professori e momenti di svago serali e notturni nel Capoluogo. Una prima competizione si terrà fuori programma, il 12 settembre, le altre partiranno ufficialmente dal 15. Fino al 19, la mattina si svolgeranno le gare, mentre dal pomeriggio ci saranno i seminari (5 quotidiani) e gli allenamenti.





Contemporaneamente, negli spazi di Monte Mixi sono previste attività parallele, come lo yoga, per

gli ospiti e le famiglie. Una zona apposita sarà, inoltre, dedicata all’Expo: le principali realtà commerciali di settore

presenteranno prodotti di ogni genere, dall’abbigliamento alle riviste, vere e proprie filosofie e stili

di vita.





IL PROTOCOLLO

Una disciplina di contatto – come è lo Ju Jitsu – ed una manifestazione con questi numeri, in piena

pandemia, non si può svolgere senza un sistema di controllo che ne assicuri lo svolgimento in

assoluta sicurezza. Per la BJJ Summer Week si prevede un eccezionale protocollo, che scatta

dall’arrivo in aeroporto, a Elmas, dove è previsto uno screening epidemiologico attraverso l'utilizzo

di Test Antigenici Rapidi da effettuare a tutti i partecipanti prima del check-in.





LE AZIONI

• In base allo status Covid-19, verra` predisposta la procedura, ovvero la ripetizione del test ogni 48h a chi sprovvisto di Green Pass per tutta la durata dell'evento.

• Installazione di vari dispositivi e devices tra i quali il nuovo Sistema Centralizzato di

controllo Accessi con rilevazione temperatura e controllo del Green Pass tramite PASS

iSOLUTION (sistema configurato per interagire con piattaforma eAccess.

• Predisposizione delle Procedure di Sicurezza e Prevenzione nel caso in cui venisse

individuato un soggetto positivo al COVID-19 con esecuzione di test molecolare PCR.

• Predisposizione di badge identificativi per ciascun partecipante con vari livelli di

accessibilita` e di status COVID-19 identificati con QRcode biadesivo.





In caso di individuazione di un soggetto positivo al Test Antigenico Rapido, verra` avviata la procedura di emergenza, il soggetto dovra` sottoporsi a Test Molecolare PCR presso un apposito Hub.





Con tutti i partecipanti verra` sottoscritta una convenzione per l'esecuzione dei test per tutta la durata dell'evento e per il rientro c/o proprio paese. https://bjjsummerweek.com