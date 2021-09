Summerbeach Alghero 2021: Andrea Virdis e Clara Marras vincono il torneo di beach volley

La coppia formata da Andrea Virdis di Borore e Clara Marras di Porto Torres ha conquistato il trofeo “Global services immobiliari " di volley svoltosi nell'ultimo fine settimana nel villaggio del Summerbeach ad Alghero sulla spiaggia di San Giovanni. I due al termine di un'appassionante finalissima hanno battuto l'algherese Fabio Sanna in coppia con la romana Alexandra Safrygin.





I due vincitori del 2 x 2 misto di beach volley hanno conquistato inoltre il titolo di King e Queen of Summerbeach 2021. Il torneo ha richiamato sulla sabbia di San Giovanni moltissimi appassionati ma anche un folto pubblico che si è divertito assistendo al consistente calendario di scontri, sconfitte e rivincite, che ha animato l'ultimo fine settimana. Una battaglia resa ancora più faticosa dal gran caldo che ha caratterizzato le due giornate del torneo.





Anche questa edizione si è caratterizzata, oltre che per la spettacolarità dell'evento, per il ricco montepremi. Ai finalisti sono andati riconoscimenti per una valore superiore ai mille euro grazie al contributo delle aziende del territorio come Oro in Gioielli, agriturismo Agave, cantina di Santa Maria la Palma e Creo Cucine con le maglie della Lube volley, che hanno manifestato entusiasmo e condivisione nel supportare l'unico evento estivo che si svolge in spiaggia.





Il torneo è stato organizzato dalla ASD Polisportiva Sottorete che ha così movimentato la vita del villaggio di Summerbeach, evento che da 17 anni si svolge con successo sulle spiagge sarde.





Ma la stagione non è finita: ora si riparte con gli allenamenti e i corsi di volley e beach volley fino a ottobre.