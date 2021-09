L'Us Tempio rinforza l'attacco

Un'altra pedina si aggiunge al gruppo a disposizione di mister Nativi con l'ingaggio del classe 2002 Raffaello Idili.





Esterno d'attacco che unisce potenza e rapidità d'esecuzione, Idili è un giocatore giovane ma già con esperienze alle spalle.





Cresciuto calcisticamente nel Carbonia, Idili ha militato nel settore giovanile del Cagliari, per tre anni, dal 2015 al 2018, nelle formazioni Giovanissimi e Allievi nazionali.





Nella stagione 2018/19 viene chiamato dall'Arbus, nel campionato di Eccellenza, squadra in cui ha militato nella juniores segnando 17 gol per poi arrivare in prima squadra ancora sedicenne.





L'anno successivo è ancora in Eccellenza con il Castiadas e segna 3 gol in 15 presenze prima dello stop ai campionati.





Nella scorsa stagione, interrotta causa Covid, ha collezionato 15 presenze con la maglia del Guspini.