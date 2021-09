La sassarese Jessica Meloni conquista il titolo italiano professionistico di Muay thai

La giovane atleta del team Tarantini si è imposta nel fine settimana appena trascorso sul ring di Bolzano dove era in programma il match per il titolo nazionale pro di boxe thailandese. La sua è stata una prestazione eccezionale, anche alla luce dell'incontro combattuto contro un'atleta di livello quale Magdalena Pircher del Team Haller, che a Bolzano giocava in casa.





La sassarese numero 1 del ranking FederKombat (Federazione di riferimento del Coni per la Muay Thai), allenata dal maestro Angelo Tarantini, non ha lasciato dubbi ai giudici, andando a costruire la propria vittoria round dopo round. Jessica Meloni ha lavorato ai fianchi l’avversaria e ad ogni ripresa ha raccolto il punteggio più elevato.





"Vincere fuori casa per verdetto unanime - afferma Jessica Meloni - con una prestazione così autorevole non ha prezzo, e mi ripaga di tutti i sacrifici e delle privazioni che sono durate tutta l'estate". Soddisfazione l'ha espressa anche Angelo Tarantini: "Continua l'ottima tradizione vincente delle fighters sassaresi nella Muay thai - aggiunge - e Jessica ha avuto una prestazione di tutto rispetto, frutto di un 'game plan' vincente e di una buona preparazione".





Il prossimo obiettivo della "nak su" sassarese è quello di affinare ancora di più la preparazione per puntare dritta al titolo Europeo.