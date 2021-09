Torres al lavoro: domani si conoscerà il girone - Attesa per il calendario

Un atto di responsabilità e di rispetto, certo. Ma anche l’opportunità di tornare a sostenere chi, sul campo, dovrà dare il meglio possibile per scrivere un’altra nuova grande pagina di storia della Torres. Nel rispetto di ogni posizione, ma con convinzione riguardo agli effetti prodotti sul campo e nel vivere quotidiano da una scelta consapevole, lo staff e i giocatori della Torres hanno auto prodotto delle brevi clip video in cui invitano i tifosi della Torres allo stadio e a vaccinarsi. Dalla scorsa settimana le clip trovano spazio nelle storie del profilo Instagram ufficiale(presenti anche in archivio), poi sbarcheranno anche su Facebook: disponibili per la condivisione, sperando possano diventare virali. Sul campo da gioco, nello spogliatoio, da soli in tandem o addirittura in versione trio. Giovani e “grandi”, senza distinzione. Pronti a fare del loro meglio, nella speranza di poter godere della carica che il grande pubblico dello stadio “Vanni Sanna” può dare a chiunque calchi l’erba dell’impianto sassarese. “Vieni allo stadio, vaccinati” è un pensiero nato dalla voglia di poter condividere insieme un nuovo e lungo viaggio.





Un viaggio da fare insieme, senza rischi e in sicurezza. Pass stampa. A partire da oggi e sino massimo alle ore 22 di venerdì 10 settembre sarà possibile inviare all’indirizzo info@seftorrescalcio.com una apposita email contenente richiesta ufficiale di accredito da parte della testata giornalistica di appartenenza e i dati (nome, cognome, ruolo, nr tessera giornalistica) dei giornalisti, fotografi e operatori per cui si richiede l’accredito. Le richieste saranno vagliate dalla società e classificate secondo priorità rapporto alla reale operatività sul campo. L’ufficio stampa rossoblù resta chiaramente a disposizione per qualunque informazione e chiarimento. Intanto la società, mettendo a disposizione della tifoseria rossoblù altre 200 tessere agli stessi prezzi della promo iniziale, ha esteso la promo abbonamenti a data da destinarsi. Al momento della sottoscrizione all’abbonato - previa comunicazione dei dati di contatto richiesti - sarà consegnato un voucher che sarà successivamente sostituito con l’apposita tessera abbonamento. Punti vendita: Abì Bar Bistrot, a Sassari in viale Umberto I nr 28 dalle ore 7 alle ore 22 Vineria Tola, a Sassari in piazza Tola nr 32 dalle ore 18,30 alle ore 24 Buffetti, a Sassari in viale Umberto I nr 63 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle É anche possibile acquistare l'abbonamento online ala sezione “negozio” sul sito ufficiale seftorrescalcio.it

Domani alle ore 13, in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, la Torres scoprirà in quale girone sarà inserita in vista dello start della stagione agonistica di serie D. Stagione che poi, con il primo turno di Coppa Italia sancirà ufficialmente lo start del 2021-2022 rossoblù (avversario ancora da stabilire). Domani riparte anche il fitto calendario settimanale di lavoro del gruppo agli ordini di mister Alfonso Greco: seduta unica al pomeriggio alle ore 16 per iniziare; mercoledì allenamento mattutino (9.45) e amichevole con avversario ancora da definire al pomeriggio (h 18); giovedì e venerdì allenamento unico pomeridiano (h 16); sabato rifinitura alle ore 9,30; domenica alle ore 16 - salvo sorprese - dovrebbe essere in calendario il primo turno di Coppa Italia. Per entrare allo stadio serve il Green Pass. Per ottenere il Green Pass occorre vaccinarsi. Per far sì che il pubblico possa tornare ad essere protagonista e fattore sugli spalti, perché possa salire alto il grido “Forza Torres”, bisogna vaccinarsi.