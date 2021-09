Cagliari: mercoledì la presentazione del Brasilian Ju Jitsu Summer week

Oltre 600 persone - tra atleti e accompagnatori - provenienti da 48 Paesi del mondo, sono attese per la sesta edizione dell'evento sportivo in programma a Cagliari dal 15 al 19 settembre. Ad ospitare l'evento sportivo saranno la Palestra A e il Palaboxe del Coni, a Monte Mixi.





I dettagli della manifestazione e l'eccezionale protocollo anti-Covid, che sarà messo in campo per garantire lo svolgimento degli incontri nella massima sicurezza per tutti i partecipanti, fin dallo sbarco a Cagliari, saranno illustrati mercoledì 8 settembre, alle 10.30, nel Business Center dell'aeoroporto Mameli di Cagliari/Elmas: saranno presenti l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, Daniele Pisu, dell'associazione ASD S'Animu, organizzatrice della Summer Week, i rappresentanti della Meti Group, che daranno pratica dimostrazione sul protocollo.