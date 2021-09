Simone Faggioli campione italiano di velocità in montagna

INngruppo A per l’altoatesino Rudi Bicciato è stato sufficiente il 2° posto in gara 2 per assicurarsi il titolo Tricolore 2021. Il pluri Campione della Scuderia Mendola ha così conquistato il suo 16° campionato, dopo un week end difficile per problemi al motore che lo hanno privato di gara 1. Il successo in gara di gruppo A è andato al rallista di casa Nicola Sartor su Skoda Fabia R5. Anche Gabriella Pedroni è Campionessa italiana di gruppo N. La lady trentina si è assicurata il titolo con due secondi posti sulla Mitsubishi Lancer alle spalle del toscano Lorenzo Mercati anche lui sulla Lancer dei tre diamanti. Doppio successo in Racing Start Plus Cup per Denny Zardo su Hyundai i30, il trevigiano che sta adeguando alle salite la vettura in arrivo dai circuiti e che ha faticato nei tratti più stretti e guidati del tracciato. Uno a uno anche in Racing Start Plus con attacco sul bagnato di gara 2 e successo finale del tarantino Vito Tagliente su Peugeot 308 Gti, che ha rimontato dopo che in gara 1 si è imposto il fasanese Giacomo Liuzzi su MINI. Giuseppe Cardetti su MINI turbodiesel è Campione Italiano di Racing Start RS. Per il barese doppietta decisiva. Seconda piazza e successo tra le RSTB sovralimentate per Angelo Loconte su Peugeot 308 Gti, stessa vettura per il reatino Antonio Scappa che ha vinto gara 2 dopo lo stop nella prima salita per una foratura. La 63^ Monte Erice il 19 settembre e la 66^ Coppa Nissena il 26 prossime finali a coefficiente 1,5. Straripanti i riscontri della lunga diretta della gara su ACI Sport TV ed in live streaming.

Una bella e trascinante sfida quella per la classe 2000 delle biposto E2SC dove dopo un 1 a 1 ha svettato Luigi Fazzino su Osella PA 2000 turbo col 6° posto. Settimo posto posto al potentino Achille Lombardi sulla Osella PA 2000 che in gara 1 è riuscito a respingere l’attacco del giovane siciliano Fazzino per soli 26 centesimi di secondo, che a sua volta ha rimontato in gara 2, con Lombardi rallentato da un doppiaggio. Ottavo posto con successo nella classe 200 delle monoposto per il trentino Gino Pedrotti in netta rimonta nella seconda salita al volante della Tatuus F.Renault. Molto proficua la nona piazza per il giovane e tenace Samuele Cassibba che sull’Osella PA 21 Jrb Suzuki 1000, il ragusano ha allungato le mani sulla coppa di classe e riaperto le sorti delle motorizzazioni moto delle Sportscar. Top ten completata dal primo dei padroni di casa, Denis Mezzacasa, sulla Tatuus F. Renault secondo in E2SS 2000. Il trentino di Aosta Giancarlo Graziosi ha dominato il gruppo CN con l’Osella PA 21 EVO. E’ tornato in vetta al gruppo GT con due perentorie affermazioni Luca Gaetani che sulla Ferrari 488 ha vinto entrambe le gare precedendo l’esperto calabrese Rosario Iaquinta su Lamborghini Huracan ed il trevigiano Romy Dall’Antonia è salito sul podio alla sua prima volta sulla Porsche 911 GT Cup. Alessandro Gabrielli ha vinto nella classifica generale il duello tra le Alfa 4C, dopo l’1 a 1 dell’Ascolano con il rivale teramano Marco Gramenzi che sulla MG 01 Furore Judd ha vinto gara 2, dopo il ritiro per testacoda nella prima salita. Antonino Migliuolo su Mitsubishi Lancer è stato il padrone del gruppo E1, reduce dal titolo europeo di categoria, il trentino di Sorrento ha preceduto l’esperto piemontese Giovanni Regis su Peugeot 106, che si è assicurato la coppa tricolore di classe.