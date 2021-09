La Dinamo Banco di Sardegna batte Cremona nella prima sfida di Supercoppa

Poeta accorcia in avvio di secondo quarto, minibreak di Mekowulu ormai a quota 8 punti e 6 rimbalzi. I padroni di casa si portano sul +10, controbreak lombardo di 11-0 con Trinkle, Cournooh e Agbamu e la Vanoli si riporta a un -1 con Poeta in lunetta. Logan ferma l’emorragia, alla seconda sirena il tabellone dice 36-32. Al rientro dall’intervallo lungo è punto a punto con Cremona resta a contatto: Battle apre il parziale sassarese con 5 punti di fila, la bomba di Logan ormai a quota 16 punti dice 52-42. Reazione della Vanoli che piazza il controbreak con Tinkle ed è uno stoico Peppe Poeta a firmare il sorpasso. La tripla di Benji però chiude la terza frazione 55-53. I due ex Treviso aprono l’ultimo quarto, break biancoblu 10-2: la schiacciata di Battle in contropiede sigla il nuovo +10 del Banco (65-55). Cournooh punisce dai 6.75, risponde Stefano Gentile che scrive il massimo vantaggio +11. P





oeta bombarda da oltre l’arco, Battle infila il dodicesimo punto personale. La Dinamo gestisce il vantaggio, c’è anche la tripla del capitano Devecchi al rientro dall’infortunio con l’esultanza del pubblico: buona la prima al PalaSerradimigni, finisce 83-74. Dinamo Banco di Sardegna – Vanoli Cremona 83-74 Parziali: 23-15; 13-17; 19-21; 29-21. Progressivi: 23-15; 36-32; 55-53; 83-74. Dinamo. Logan 21, Clemmons 7, Gandini, Devecchi 3, Treier 2, Chessa, Burnell 7, Bendzius 12, Mekowulu 15, Gentile 4, Battle 12, Borra . All. Demis Cavina Assist: Burnell, Battle e Bendzius (4) - Rimbalzi: Mekowulu (9) Cremona. Agbamu 4, Zacchigna 2, Sanogo 11, Gallo 6, Pecchia 4, Poeta 17, Spagnolo 3, Vecchiola, Errica 6, Tinkle 14, Cournooh 7. All. Paolo Galbiati Assist: Spagnolo (4) - Rimbalzi: Agbamu (6)

Dopo un anno di distanza i giganti hanno riabbracciato il proprio popolo, in un’atmosfera elettrica e di emozione. Grandi sorrisi celati dalle mascherine ma intuibili dagli occhi, sciarpe, cori e qualche lacrima di commozione: bentornato a casa, popolo biancoblu! Buona la prima! Coach Demis Cavina manda in campo Clemmons, Burnell, Bendzius, Mekowulu, Gentile, Cremona risponde con Sanogo, Pecchia, Spagnolo, Tinkle e Curnooh. Avvio contratto per entrambe le squadre, i primi due punti arrivano dopo 2’ con Sanogo per Cremona. Mekowulu infila i primi due canestri dei padroni di casa, mentre Cremona prova a scappare via con Cournooh e Pecchia. Cambi in casa Dinamo: entra in campo David Logan e l’applauso del pubblico fa tremare il Palazzetto, insieme a lui anche Battle. È il Professore a sbloccare la Dinamo dall’arco, lo segue Bendzius che scrive il 9 pari. Gli uomini di coach Cavina sollevano i giri e piazzano un break di 12-0. Dopo 10’ è 23-15.