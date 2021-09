Sport Basket femminile: accordo tra la Dinamo e la Mercede Alghero

Nella Club House di via Pietro Nenni, è stato presentare l’importante accordo tra Dinamo Banco di Sardegna e Mercede Alghero: a partire dalla stagione 2021-2022 la storica società algherese, tra le eccellenze isolane del basket femminile, entra a far parte della famiglia biancoblu. La collaborazione, già in attivo con tre ragazze del vivaio Mercede nel roster delle Women, punta ad un ulteriore step in avanti in ottica di crescita del settore femminile. A presentare l’accordo la direttrice generale della Dinamo Banco di Sardegna Viola Frongia e il presidente della Mercede Alghero Francesco De Rosa. “Siamo felici di presentare quello che speriamo sia solo un inizio di una lunga e proficua collaborazione con la Mercede Alghero _ha spiegato la dg biancoblu_, volta alla crescita del nostro settore femminile. Entriamo in punta di piedi perché conosciamo la storia e le competenze della Mercede Alghero, non solo a livello regionale ma soprattutto nazionale. Nell’ottica di scambio di competenze e conoscenze, quello che inauguriamo quest’anno è un accordo iniziato con giocatrici di formazione italiana aggregate alla prima squadra delle Women. Il progetto è di più ampio respiro, vogliamo andare anche oltre e sposiamo gli obiettivi ambiziosi della Mercede: quello comune è far crescere le ragazze. Il progetto è come detto più esteso, partendo dall’ingresso di una grande del basket cittadino come Stefania Bazzoni -annunciata nei giorni scorsi- nel minibasket in rosa: c’è la volontà di costruire un cammino serio partendo dalla creazione di un vivaio che permetta alle ragazze di muovere i primi passi fino ad ambire alla prima squadra”. Le parole del presidente della Mercede De Rosa: “Siamo felici dell’accordo stretto con la Dinamo, c’è grande soddisfazione perché penso che questa collaborazione unisca quelle che in provincia sono due eccellenze con le Dinamo Women, in serie A1, con forza economica e organizzativa senza pari, e noi che siamo il miglior settore giovanile femminile della Sardegna. Avevamo già avuto dei contatti lo scorso anno, ma non c’erano i tempi tecnici: quello stipulato è un accordo strutturato per una crescita continua sia per il nostro cammino giovanile sia per la prima squadra. Ormai Mercede Alghero da vent’anni si occupa solo di pallacanestro femminile, lavoriamo con grande attenzione e ogni anno facciamo reclutamento locale e all’estero, in più da qualche anno abbiamo ampliato a livello nazionale. Diamo la possibilità a tutte le ragazze sarde di stare in foresteria, allenarsi e farsi trovare pronte. Adesso c’è un obiettivo per tutte le ragazze che vogliono crescere, che è l’A1. Per il momento abbiamo fissato un orizzonte triennale, con la speranza che possa ampliarsi ulteriormente”. Mercede Alghero. La Mercede Basket Alghero nasce nel 1977 grazie alla collaborazione tra i padri mercedari e il presidente Vittorio Corbia, al quale è stato intitolato il palazzetto comunale dove la prima squadra gioca le partite casalinghe. Nel 1992, dopo la scomparsa del presidente fondatore, subentra Luigi Enrico De Rosa, che guiderà il sodalizio dalla promozione Femminile fino alla serie A1, dove la squadra rimane per tre stagioni. Scomparso nel febbraio del 2015, gli succede il figlio Francesco De Rosa, che dà una nuova impronta alla società, puntando molto sul settore giovanile, ottenendo subito ottimi risultati. Il reclutamento di giovani straniere, portato avanti da Manuela Monticelli, ha permesso di fare arrivare nell'Isola atlete come Petrova, Georgieva, Panteva, Mitreva, Kozhobashiovska, Kaleva e, ultima in ordine di tempo, Derekyuvlieva: ragazze di grande talento che vengono plasmate e lanciate nel settore giovanile e in prima squadra; senza trascurare le ragazze algheresi e sarde come la ex Dinamo Delia Gagliano e Saias (oggi al CUS Cagliari in A2), a cui viene data la possibilità di crescere coi tempi giusti. Nel 2016 la Mercede ha disputato la serie A2 con 10 su 12 atlete provenienti dal settore giovanile. Il focus sul settore giovanile ha permesso alla società di affermarsi nelle varie categorie giovanili regionali e di partecipare alle fasi nazionali con ottimi risultati, non ultimo il settimo posto nella Coppa Italiana Under 20 nel giugno 2021. In questa stagione sportiva disputerà la serie B Femminile e i campionati giovanili Under 20, Under 18, Under 16, Under 14 Femminile. Coach del settore giovanile e della prima squadra è Manuela Monticelli, campionessa italiana con Priolo nel 2000, ex capitano e bandiera della Mercede dove ha giocato per 12 stagioni, con record di presenze e punti realizzati.