Double S e Acrisure sulle spalle della Dinamo: maschile, femminile e Lab

Lato Dinamo avere Acrisure sulle maglie nella stagione 2021-2022 rappresenta un passo importante nell’internazionalizzazione del club, con il supporto di un’eccellenza americana e un brand riconosciuto in tutto il mondo”. “Acrisure si unisce con orgoglio a Double S nel supportare la Dinamo Sassari _commenta Mr Jason Howard, presidente di Acrisure International_. Come nostra prima Agenzia Partner in Italia, Doubles S e il loro impegno a Sassari sono particolarmente importanti per Acrisure. Siamo ottimisti sul fatto che i nostri loghi su queste maglie iconiche genereranno più interesse e visibilità nelle nostre aziende e consapevolezza verso la nostra intensa attenzione alla risoluzione dei problemi dei clienti, attraverso soluzioni di servizi finanziari innovativi”. Acrisure rappresenta una delle dieci più importanti aziende di brokeraggio assicurativo a livello globale, è presente in tutto il mondo e in Italia con il marchio Double S.





Di proprietà e gestione dei dipendenti, Acrisure adotta un approccio meticoloso per le fusioni e acquisizioni, scegliendo di collaborare con partner che dimostrino forti valori culturali ed economici: l’azienda americana acquisisce società in crescita in tutto il mondo, ma invece di imporre la propria struttura punta ad accrescere il valore delle aziende lasciando intatte le culture locali, ampliando una rete sempre più estesa di soluzioni. Questa politica non-dirompente sulle singole attività è ciò che rende Acrisure un colosso e permette di distinguersi dalla concorrenza: ottimizzando competenze e business locali, allo stesso tempo ampliando il proprio target e dando vita a un sistema proficuo.





L’obiettivo della società statunitense è quello di diventare il miglior tech-enabled broker al mondo: nel perseguire questo ambizioso traguardo, grazie anche all’acquisizione di un sofisticato sistema di intelligenza artificiale, sta trasformando il value-chain delle assicurazioni e formando un modello di distribuzione di nuova generazione, creato per fare di crescita e resilienza i principi cardini. L’idea è quindi quella di rivisitare la figura del broker assicurativo, trasformando i valori assicurativi e offrendo soluzioni assicurative e di gestione del rischio di alta qualità attraverso i partner presenti in tutto il mondo. Nel 2020 infatti la Acrisure ha contato 332 partner in 7 nazioni diverse e 43 stati, con una crescita del 40%, confermandosi l’azienda più in crescita del mondo di broker assicurativo: grazie a una rete crescente di contatti, Acrisure offre le migliori soluzioni per ogni necessità.

Double S conferma il suo impegno al fianco della Dinamo anche nella stagione 2021-2022 e porta con sé l’eccellenza di Acrisure, gruppo di broker made in USA che ha acquisito l’azienda sassarese lo scorso aprile. Il colosso americano, tra i top-10 global broker e tra i migliori fornitori al mondo di servizi fintech, presente in Italia con il marchio Double S, ha sposato con entusiasmo il progetto Dinamo, forte della collaborazione già esistente con l’azienda sassarese di Stefano Sardara, unendosi con rinnovata fiducia alla sponsorizzazione. Nelle maglie da gara della stagione 2021-2022 infatti saranno presenti sia il logo Double S sia Acrisure: queste due eccellenze accompagneranno Dinamo, Dinamo Femminile e Dinamo Lab nelle principali ribalte italiane ed europee con tre squadre impegnate nelle sei competizioni. “Siamo estremamente felici della sponsorizzazione congiunta con Acrisure _commenta Stefano Sardara, amministratore delegato di Double S Insurance e presidente della Dinamo_: la condivisione di valori e filosofia aziendale ci vede uniti anche nel supportare una realtà sportiva come la Dinamo e dimostra la grande sensibilità del gruppo statunitense.