Dalla Slovenia un attaccante per il Latte Dolce

Le tappe successive sono quelle dell’NK Aluminij (Serie A slovena) e l’NK Mosta (Serie A maltese). Le ultime tre esperienze di Bartulovic sono nuovamente in Italia, tra Albissola, Folgore Caratese e San Giorgio Sedico. “Ho scelto il Sassari calcio Latte Dolce perché credo che in questa squadra avrò l’opportunità di giocare con continuità ed è ciò che mi serve per mettermi in mostra e dimostrare ciò che sono capace di fare. In questa maniera potrò raggiungere sia i miei obiettivi personali che quelli di squadra. Il mio obiettivo è quello di raggiungere la doppia cifra, ma cercherò di aiutare la squadra a raggiungere il suo obiettivo stagionale. Siamo una squadra giovane con giocatori con grande esperienza come Cabeccia e Patacchiola: loro svolgono un ruolo importante all’interno del gruppo squadra. Da quanto ho visto in questi giorni siamo un gruppo che ha tanta voglia di migliorare. Il ritiro a Gavoi è stato molto duro, con tante doppie sedute: è giusto però lavorare in questo modo perché dobbiamo prepararci bene per campionato di serie D che è tosto, soprattutto fisicamente, dove anche la corsa svolge un ruolo di capitale importanza”.

Il Sassari Calcio Latte Dolce è lieto di comunicare di aver ingaggiato per la stagione 2021/2022 Damir Bartulovic, giocatore sloveno classe ’96, con tanta esperienza maturata tra la “sua” Slovenia, Malta e Italia. “Barto”, nato a Koper, è un attaccante sempre pronto a mettersi al servizio della squadra e dei compagni con gol e assist. Il nuovo acquisto biancoceleste inizia a giocare a calcio fin dall’età di 7 anni e a 13 passa al’NK Koper, club della massima divisione slovena rinomato per il suo Settore Giovanile. Tre anni dopo decide di trasferirsi in Italia, precisamente a Vicenza e con la compagine veneta arriva fino alla Prima Squadra. Nel match contro il Modena, Bartulovic fa infatti il suo esordio in Serie B. Nell’estate del 2015 passa al Chievo Verona e dopo aver disputato il campionato Primavera con i gialloblù, si trasferisce al Como, dove gioca il campionato di Serie C.