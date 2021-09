Spettacolo nel Golfo di Cagliari: i giovani della vela si danno battaglia - Quasi 600 partecipanti

I RISULTATI (in base alle classifiche provvisorie)

- OPTIMIST (dopo 3 prove): Con 6 punti, è Lisa Vucetti (Soc. Velica di Barcola) a guidare la classifica, davanti ad Alessandro Cirenei (Tognazzi Mare Village, 10) e Niccolò Pulito (Tognazzi Mare Village, 12)

- ILCA 4 (dopo 3 prove) Il pescarese Domenico Lamante (LNI Pescara), già campione europeo Laser 4.7 Under 16 e campione italiano 2020, è in testa con 5 punti, davanti a Mattia Cesana (Fraglia Vela Riva) con 11 e terzo Alessandro Maravalle (CV Bari) con 12. - ILCA 4 (dopo 3 prove). Battaglia in testa e distacchi minimi, comanda la classifica Alberto Incarbona (SC Marsala) con 5 punti, seguito da Salvatore Falchi (YC Olbia) con 6 e da Nicolò Cassitta (YC Olbia), 7.

- TECHNO 293 UNDER 13 (dopo 3 prove). Subito in testa con tre primi posti di manche Pierluigi Caproni (Windsurfing Club Cagliari), al secondo posto c’è Mathias Bortolotti (CS Torbole), con 7 punti e al terzo Luca Pacchiotti (FV Malcesine) con 11 punti. Prima femminile l’anconetana Marisa Medea Falcioni (SEF Stamura).

- TECHNO 293 UNDER 15 (dopo 3 prove). Edoardo Guarnati (FV Malcesine) prende il comando della prima classifica con 5 punti. Al secondo posto Anna Polettini (CS Torbole) con 12 punti, e al terzo Tiberio Riccini (CS Bracciano) con 14.

- TECHNO 293 UNDER 17 (dopo 3 prove). In testa alla classifica il giovane greco Petros Kontarinis con 4 punti. Secondo e primo italiano Francesco Forani (Adriatico Wind Club), terzo Marco Guida di Ronza (Nauticlub Castelfusano), quarto e terzo italiano Giuseppe Paolillo (Horizont Sailing Club). Prima femminile Carola Colasanto (Tognazzi MV)

- TECHNO 293 PLUS UNDER 19 (dopo 3 prove). Federico Alan Pilloni (Windsurfing Club Cagliari) prende il comando con 5 punti, uno in più del secondo, Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), e due più del terzo Alessandro Graciotti (SEF Stamura). Prima femminile Anita Soncini (LNI Ostia), nona assoluta. Oggi, seconda manche. Sono previste tre nuove regate per ogni classe.



Alessandra Sensini, Direttore tecnico nazionale giovanile FIV. “E’ sempre uno splendido Poetto, qui a Cagliari, per una delle edizioni più numerose, tra quelle organizzate finora. Oggi ho assistito alle regate delle tavole, le condizioni sono state impegnative e il campo molto tecnico. I ragazzi sono tantissimi, forse negli ultimi anni di pandemia hanno ricevuto una grande spinta gli sport che si fanno all’aria aperta. Per la vela in particolare sono stati due anni con grandi numeri nelle scuole di vela, ci aspettiamo nei prossimi anni di raccogliere i frutti anche a livello agonistico. Il campionato italiano rimane la regata più importante dell’anno per il settore, per l’under 19 rappresenta anche una delle regate di osservazione per selezionare la squadra che parteciperà ai Mondiali Youth di World Sailing, quest’anno a dicembre in Oman. Ma anche per le altre categorie più giovani è comunque un appuntamento importante: per tanti di loro, è il primo confronto a livello nazionale, una tappa nella crescita e una bellissima festa, molto motivante per il prosieguo della loro carriera agonistica”



I SARDI.

I velisti sardi in gara sono 73, in rappresentanza dei circoli di Cagliari, Olbia, Cannigione e Arzachena. Le rappresentativa locale più corposa, con quindici regatanti, si registra nella flotta di windsurf Techno 293 Under 15. Dopo le regate odierne, tra i Techno 293 Pierluigi Caproni (Windsurfing Club Cagliari) è al comando della divisione Under 13, di cui è fresco campione europeo. Stesso destino per Federico Pilloni (Windsurfing Club Cagliari): campione continentale Under 17, qui guida con autorevolezza la classifica Under 19. Nella divisione ILCA 4, Salvatore Falchi (Yacht Club Olbia) è secondo, a un punto dal leader. Terza posizione per Nicolò Cassitta (YC Olbia) Tra gli ILCA 6, battaglia in famiglia tra Lorenzo Micheli e Alberto Nieddu (entrambi YC Cagliari), rispettivamente quarto e quinto. il migliore tra gli Optimist è Lorenzo Sirena (Yacht Club Cagliari), ottavo.

Inizia con una giornata perfetta il Campionato Italiano Giovanile singoli, che fino a domenica 5 settembre mette in palio i titoli tricolori per le classi Optimist, ILCA 4, ILCA 6 e le categorie Under 13, Under 15, Under 17 e Plus delle tavole a vela Techno 293. L’evento è inserito tra le Regate FIV che ricorrono ogni anno, assegnate dal Consiglio Federale dopo un esame delle proposte da località, Circoli e consorzi di Club. L’organizzazione è curata dal Consorzio Velico Cagliari 2020, formato per l’occasione da Yacht Club Cagliari, Windsurfing Club Cagliari e Lega Navale Italiana Cagliari, i tre circoli cittadini da sempre in prima linea nella promozione della vela giovanile in ogni sua classe. La prima manche, iniziata attorno alle 13, ha imposto vento da sud – sud est, che dai 15 nodi iniziali è gradualmente calato nel pomeriggio - e soprattutto mare formato, con onde alte anche un metro e mezzo. Condizioni che hanno impegnato e insieme esaltato i concorrenti. Per molti di loro, infatti, il campionato italiano rappresenta l’appuntamento più importante dell’anno agonistico. Come già visto nella 36a Coppa Primavela, archiviata martedì con la partecipazione di 437 equipaggi, anche nella competizione in corso sono stati posizionati tre campi di regata: il più vicino a terra e ridossato, dedicato ai 188 windsurf; e due più esterni, dove si sono dati battaglia i 148 Optimist e i 234 ILCA 4 e 6, divisi in batterie. Un confronto serrato e proficuo: tutte le flotte hanno fatto bottino pieno, riuscendo a completare tre regate, il massimo consentito per ogni giorno di gara. Con la serie odierna, inoltre, il campionato italiano è già da considerarsi valido.