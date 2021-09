Cagliari: presentato il campionato giovanile singoli di vela - Quasi 600 i partecipanti

Gli Optimist saranno 153. Già definiti anche i partecipanti delle flotte ILCA 4 (ex Laser 4.7) e ILCA 6 (ex Laser Radial), che saranno rispettivamente 120 e 119. Invece ammontano a 188, gli iscritti nella flotta Techno 293 nelle divisioni Under 13, Under 17, Under 17 e Plus. Assenti invece i Formula Kite U19 e Youth Foil Under 15 e 17: il numero dei partecipanti è risultato inferiore al minimo necessario per rendere valido il campionato. Tra i partecipanti, si preparano a difendere il titolo Optimist – conquistato un anno fa a Malcesine - Alessio Cindolo (assoluto, Yacht Club Italiano) e Rebecca Geiger (femminile, Circolo Vela Muggia). Presenti anche alcuni, tra i campioni in carica delle tavole a vela Techno 293: gli Under 13 Mathias Bortolotti (Circolo Surf Torbole) e Alice Evangelisti (LNI Civitavecchia); gli Under 15 Giulio Orlandi (SEF Stamura) e Anna Polettini (Circolo Surf Torbole), e i rappresentanti locali Federico Pilloni e Angelina Medde (entrambi Windsurfing Club Cagliari, Under 17)





Per l’intera giornata di oggi, nel villaggio regate si compiranno le operazioni di stazza. In serata è previsto lo skipper briefing. Domani alle 12, primo segnale di partenza. Le regate si svolgeranno anche venerdì, sabato e domenica. Saranno premiati i primi classificati delle flotte Optimist, ILCA 6 (ex Laser Radial) maschile e femminile, ILCA 4 (ex Laser 4.7) maschile e femminile, Techno 293 Under 13, U15, U17, U19 maschile e femminile, Techno 293 Plus U19. Anche il Campionato Italiano Giovanile singoli si avvarrà del prezioso contribuito di trenta giovani volontari, studenti della scuola secondaria di primo grado “Porcu Satta” di Quartu Sant’Elena,. La regata è organizzata con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Turismo e Comune di Cagliari.

Francesco Ettorre, presidente nazionale Federazione Italiana Vela. “La 36a edizione della Coppa Primavela è stata straordinaria, per i numeri ma anche per la qualità: abbiamo completato tutte le prove a calendario, grazie all’organizzazione e alle condizioni meteo offerte da un campo di regata che rappresenta un paradiso per la vela.





Siamo anche fieri di aver contribuito al rilancio del territorio. Ora ci apprestiamo a vivere un campionato cui teniamo moltissimo e che rappresenta la forza del nostro movimento giovanile. I partecipanti sono davvero agguerriti, si avverte il loro ardore agonistico, la voglia di tornare a regatare in un campionato che costituisce l’obiettivo di quest’anno di attività agonistica”



Alberto Floris, presidente dello Yacht Club Cagliari e del Consorzio Velico Cagliari 2020. “Tra la Coppa Primavela e il Campionato italiano giovanile singoli, sono arrivati in città 1036 ragazzi, più famiglie e accompagnatori, per circa otto giorni di permanenza. Numeri che hanno un forte impatto sull’accoglienza e sulla ripresa della città, dopo un periodo così difficile. Questi eventi danno una forte continuità alla presenza nella nostra città della federazione, che qui ha scelto di far allenare la squadra olimpica”



Bruno Perra, presidente regionale del CONI. “E’ bellissimo, vedere così tanti ragazzi preparare le loro barche e raggiugere il mare. E vedere i tre circoli velici cittadini mettere lavorare insieme per un unico obiettivo, come presidente del CONI non posso che essere contento. Manifestazioni di questo livello fanno bene alla città, alla federazione ma anche all’intero sport regionale”



Corrado Fara, presidente della III Zona Federazione Italiana Vela. “Essere protagonisti a livello operativo di manifestazioni come questa, ci rende estremamente soddisfatti. E’ un momento molto favorevole: Cagliari è centro di preparazione olimpica, Luna Rossa ha prorogato la sua permanenza in città, di recente Calasetta ha ospitato il Mondiale O’pen Skiff, ma anche nel resto della Sardegna si tengono in questo periodo eventi di rilievo anche per monotipi e altura”



Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari. “Ringrazio i tre circoli e la federazione per aver avuto il coraggio e la forza di organizzare la Coppa Primavela e il Campionato italiano giovanile singoli. Ieri sono successe tre cose belle, che ci hanno fatto riassaporare la normalità: la premiazione della Coppa Primavela, con tanti bambini felici e vocianti; la serata all’Arena Nazzari con Vittorio Sgarbi, che ha dissertato su arte e bellezza; l’Open Night vaccinale, con tanti ragazzi. Cagliari si sta distinguendo anche nella capacità di organizzare eventi sportivi tra i più diversi e di rilevanza internazionale, che rappresentano una risorsa per i giovani e per lo sport, un contribuito concreto alle attività e ai servizi del territorio”



Sen. Emilio Floris, ex sindaco di Cagliari. “Le istituzioni politiche stanno lavorando in sinergia con i circoli, questo fa crescere la città e ne fa parlare in termini positivi, consentendole di competere a livello mediterraneo” In chiusura di conferenza, il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, ha donato un crest al presidente del CONI Sardegna, Bruno Perra. E’ stato infine ricordato che, per l’intera durata del campionato, all’interno della sede dello Yacht Club Cagliari sarà operativo un punto per l’esecuzione di tamponi gratuiti, allestito e curato dall’associazione Ad Adiuvandum.

