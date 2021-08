Summerbeach: Fabio Sanna e Sara Zimba vincono la tappa speciale di Beach volley - Sabato finalissima

Da segnalare che i trofei assegnati alla coppia vincente sono stati offerti dallo sponsor Agriturismo Agave di Alghero.

Nel villaggio di SumberBeach manca ormai soltanto un torneo per giungere alla conclusione del circuito.





La classifica provvisoria del King & Queen of SummerBeach 2021 vede in vantaggio per la categoria maschile il sassarese Luca Vitali con 50 punti, a seguire Alberto Vargiu con 45, anch'egli di Sassari, e gli algheresi Antonio Nettuno e Fabio Sanna con 40 punti. Nella categoria femminile guida la classifica Valeria Gagliardi di Sassari con 45 punti, che precede Claudia Oppes 40, Clara Marras 35 e Laura Carta 30.





Il prossimo ed ultimo appuntamento del circuito sarà nel weekend compreso tra il 4 e 5 settembre con la finalissima del 2x2 misto del 2° trofeo Global Services Immobiliari.

Uno spazio dove ormai da diverse settimane sport, animazione, divertimento, giochi in spiaggia, hanno trasformato l'arenile in uno straordinario sito di accoglienza per tanti giovani, in particolare stranieri. La tappa speciale è andata all'algherese Fabio Sanna e alla milanese Sara Zimba che hanno prevalso nella finalissima contro gli algheresi Daniele Demartis e Desirè Di Marco. Un match durissimo, come peraltro prevede la formula King e Queen, al punto che nel corso del torneo si sono disputati una ventina di set.