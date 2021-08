Summerbeach: Fabio Sanna e Sara Zimba vincono il torneo King of Queen di Wolley - Sabato finalissima

Da segnalare che i trofei assegnati alla coppia vincente sono stati offerti dallo sponsor Agriturismo Agave di Alghero . Nel villaggio di SumberBeach manca ormai soltanto un torneo per giungere alla conclusione del circuito. La classifica provvisoria del King e Queen of SummerBeach 2021 vede in vantaggio per la categoria maschile il sassarese Luca Vitali con 50 punti, a seguire Alberto Vargiu con 45, anch'egli di Sassari, e gli algheresi Antonio Nettuno e Fabio Sanna con 40 punti. Nella categoria femminile guida la classifica Valeria Gagliardi di Sassari con 45 punti, che precede Claudia Oppes 40, Clara Marras 35 e Laura Carta 30. Il prossimo ed ultimo appuntamento del circuito sarà nel weekend compreso tra il 4 e 5 settembre con la finalissima del 2x2 misto del 2° trofeo Global Services Immobiliari.

Due giorni di battaglie e tanto sudore hanno caratterizzato la tappa speciale a iscrizione individuale del torneo King of Queen di Wolley che si è svolto nel villaggio del SummerBeach sulla spiaggia di San Giovanni ad Alghero. Uno spazio dove ormai da diverse settimane sport, animazione, divertimento, giochi in spiaggia e acqua, hanno trasformato l'arenile in uno straordinario sito di accoglienza per tanti giovani, in particolare stranieri. La tappa speciale è andata alla coppia formata dall'algherese Fabio Sanna e dalla milanese Sara Zimba che hanno prevalso nella finalissima contro gli algheresi Daniele Demartis e Desirè Di Marco. Un match clou durissimo, come peraltro prevede la formula King e Queen, al punto che nel corso della finale si sono disputati una ventina di set.