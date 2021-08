Sport Sul circuito Ferrari di Imola spettacolo con le triposto di Formula 1 - Alex Caffi e Nicola Larini i driver

Sono tornate in pista al Minardi Day 2021 le Triposto F.1 della Squadra Corse Angelo Caffi, che hanno offerto emozioni uniche ai fortunati ed esclusivi ospiti che hanno potuto compiere dei giri sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola mentre spinti dal V10 Jordan che ha sovrastato la scena con l’inconfondibile suono. Alex Caffi e Nicola Larini sono stati i driver che hanno pilotato le F.1 a tre posti, in occasione della celebrazione di un nome italiano d’eccellenza nel motorsport internazionale. Caffi ha svolto anche delle sessioni sotto la pioggia. Proprio con gli organizzatori della prestigiosa celebrazione si è instaurata un’intesa particolare e la gentilezza dei Fratelli Minardi ha facilitato il programma riservato alla Squadra Corse Angelo Caffi.



L’esperienza nel prestigioso contesto è stata importante anche per delineare ulteriori particolari a favore delle tante richieste già arrivate presso il sodalizio bresciano, che renderà presto nuovamente protagoniste in altri eventi esclusivi le particolari F.1 modellate su telaio Jordan EJ-13 ed EJ-14, equipaggiate con propulsori V10 Judd da 3.500 cc, capaci di erogare fino a 750 Cv, freni in carbonio e pneumatici da competizione F.1. -“Rendere delle vetture F.1 accessibili a chi vuole vivere delle emozioni esclusive gratifica l’intenso lavoro organizzativo necessario - spiega Benedetta Caffi Marelli, presidente Squadra Corse Angelo Caffi - poter contare sull’esperienza di driver come Alex e Nicola Larini è certamente una garanzia ma anche un valore aggiunto. Stiamo valutando con attenzione come selezionare le diverse richieste, poiché è importante salvaguardare la massima potenzialità delle auto e non farne un uso eccessivo”-.