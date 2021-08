Torna la Serie A e i timori per possibili disservizi delle partite Dazn - Diffida di Codici

Se era tutto previsto, come in sostanza lascia intendere Dazn, ci chiediamo allora perché gli abbonati non sono stati avvisati in anticipo, spiegandogli che si sarebbero potuti verificare degli inconvenienti tecnici, e perché non sono state previste delle forme di rimborso in caso di disservizi. Le promesse e gli impegni sinceramente li lasciamo alla pubblicità, preferiamo guardare i fatti ed i fatti parlano di problemi nella trasmissione di alcune partite della prima giornata, per i quali riteniamo doveroso il rimborso degli abbonati. Ci auguriamo che il nuovo turno di campionato si svolga senza inconvenienti. Ovviamente monitoreremo la situazione ed invitiamo i consumatori a segnalarci eventuali problemi, che porteremo all’attenzione di Dazn”. In caso di problemi nella visualizzazione delle partite trasmesse da Dazn è possibile rivolgersi a Codici, che ha avviato un’azione finalizzata ad ottenere il rimborso per il disservizio subito. È possibile contattare l’associazione tramite l’indirizzo emailoppure il numero telefonico 06.55.71.996.