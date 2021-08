Torres Sassari: arrivi, partenze e test - Aspettando campionato e Coppa Italia

La Torres di mister Alfonso Greco continua il suo percorso di avvicinamento agli appuntamenti che contano. Lo fa attraverso un lungo un calendario di lavoro ad alta intensità disegnato tra allenamenti in palestra, doppie sedute quotidiane e una fitta trama di test amichevoli.





E lo fa grazie alla sinergia fra il diesse Andrea Colombino, la proprietà e la guida tecnica, innestando nuovi elementi di valore alla ricerca della quadra migliore: ultima firma, in ordine di tempo, quella del promettente classe 2002 Massimo Tesio. Nel frattempo 2003 Anoir Sadik va in prova al Genoa: il giocatore resterà in Liguria sino a domenica, poi la decisione del club.





Massimo Tesio

Nato a Torino nel 2002. Centrocampista centrale che si adatta a ricoprire anche altri ruoli sulla linea mediana. Prodotto del vivaio del Toro che a dispetto della giovane età è stato per diverse stagioni punto fermo e imprescindibile del giovane centrocampo granata. Svolge tutta la trafila giovanile nel club piemontese collezionando esperienze e presenze fra under 17, under 18 e under 19. Protagonista del campionato Primavera, ha in curriculum diverse convocazioni nelle Nazionali under azzurre. Da oggi vestirà la maglia della Torres.





Intanto dopo il test di ieri contro lo Stintino di mercoledì scorso (7-0), domani alle ore 18 il Vanni Sanna ospiterà un nuovo test amichevole, stavolta contro il Monte Alma Nulvi: l’accesso allo stadio (via Romita) sarà consentito solo ed esclusivamente ai tifosi che si presenteranno all’ingresso regolarmente muniti di green pass o di un tampone negativo certificato effettuato 48 ore prima del match.