Jaques Villeneuve torna in pista nel circuito di Most - Sfida con Alex Caffi

Il vulcanico Federico Monti commenta: “Abbiamo fatto dei test per prepararci e dare ai nostri piloti il meglio che si possa avere, a seconda delel esigenze e dello stile di ciascuno. Non smetterò mai di ripetere quanto sia importante lavorare tutti insieme e guardare verso l'obbiettivo comune di far bene. Siamo molto carichi, dalla mia parte spero di migliorare i risultati di Valencia e spero di ottenere un buon risultato. La squadra è motivata e vi si respira molto entusiasmo”-. Ottimismo e tanta voglia di gareggiare dopo la lunga pausa estiva per il ventenne Thomas Krasonis impaziente di tornare alla guida della FJ #2 che commenta: ”Contentissimo che finalmente riprendiamo a gareggiare dopo la pausa estiva, mi piace molto il circuito di Most dove ho già corso in passato, e quindi spero davvero di ottenere un buon risultato.”





Gara 1 EN-Pro sabato 28 alle 13:55 Gara 1 EN2 a partire dalle 16.20 trasmesse live su https://www.euronascar.com/ euronascar-tv/ motosport.tv (229 Sky). Domenica 29 dirette a partire dalle 10:15. Calendario Nascar Wheelen Series 2021: 15/16/05 Valencia (E) - 03/04/07 Brands Hatch (UK) - 05/06/08 Most (CZ) - 18//19/09 Rijeka (HR) - 09/10/10 Heusden Zolder(BE) - 30/31/10 Vallelunga (IT).

Academy Motorsport/Alex Caffi Motorsport è pronto alla sfida sul circuito di Most il prossimo week end. Dopo il podio e importanti punti conquistati nell'ultimo round sul circuito Inglese di Brands Hatch il team diretto dall'imprenditore Federico Monti con il già pilota F.1 Alex Caffi è approdato sul circuito della Repubblica Ceca per il terzo appuntamento della Nascar Whelen Euro Series, che ha tra le maggiori novità il rientro del Campione del Mondo F.1 Jaques Villeneuve. Tre macchine al via, con l'importante ritorno del campione del mondo 1997 di F1 Jacques Villeneuve a bordo della sua FJ #5. Novità anche per il resto del team con Federico Monti che oltre al Club Challenge parteciperà anche nella categoria EN-Pro con la sua FJ #2 e la partecipazione del giovane Cipriota Vladimiros Tziortzs, attualmente al terzo posto assoluto della categoria EN2, nel Club Challenge con la sua Ford Mustang #1 per acquisire maggior feeling con il tracciato.