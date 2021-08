Dinamo Banco di Sardegna: venerdì debutto a Cagliari contro il Bayer di Monaco

Il tecnico biancoblu guarda al debutto sul parquet in programma venerdì alle 21 al Torneo Internazionale City of Cagliari contro Bayern Monaco: “Il livello del torneo è altissimo, cercheremo nella prima partita con il Bayern Monaco di rendere la vita difficile ad una squadra di Eurolega. Cagliari è un primo esame anche per noi per vedere come lavorare in ottica Supercoppa”. Spazio alle tre new entry del roster, a partire da Tyus Battle, reduce dalla sua prima stagione come professionista a Enisey dove ha debuttato in Vtb League: “Le aspettative personali per quest’anno sono quelle di riuscire a far tutto per vincere con la Dinamo, ho trovato uno splendido gruppo e son contento di queste prime settimane”. Gli fa eco Anthony Clemmons, al quale coach Cavina ha affidato le chiavi della squadra: “Il nostro obiettivo è essere competitivi, ora stiamo lavorando sulla chimica di gruppo, sappiamo che ci aspetta una lunga stagione tra campionato e Basketball Champions League, proveremo a crescere partita dopo partita e non vediamo l’ora di giocare la Supercoppa”.





Infine la parola al lungo piemontese Jacopo Borra, chiamato al salto di qualità dopo le tante esperienze in A2: “Aspettavo quest’opportunità da tanto tempo, farò tutto quello che sarà utile per la squadra per arrivare il più in alto possibile, da stirare gli asciugamani al giocare 35’ minuti a seconda di quello che il coach mi chiederà. Mi sento pronto per fare il salto di qualità”. Le presentazioni sono fatte, ora non resta che dare la parola al campo: domani la seduta pomeridiana di allenamento (in programma alle 17:30) sarà aperta al pubblico per dare l’opportunità ai tifosi di vedere la Dinamo al lavoro. Invece il debutto sul parquet è previsto venerdì, 27 agosto, alle 21 al PalaRockefeller di Cagliari contro Bayern Monaco.

Nella Club House di via Nenni, a Sassari, si è tenuto il secondo e ultimo giorno dei Welcome Days della Dinamo 2021-2022: nella inconfondibile cornice di Casa Dinamo coach Demis Cavina, Tyus Battle, Anthony Clemmons e Jacopo Borra hanno incontrato giornalisti di televisione, carta stampata e agenzie. A tirate le somme delle prime due settimane di preparazione del gruppo è coach Demis Cavina: “L’approccio della squadra è stato fantastico, in queste settimane abbiamo lavorato in maniera intensa sin dal primo giorno, abbiamo tutti una gran voglia di giocare questo torneo a Cagliari. Ovviamente non c’è ancora omogeneità nella preparazione però siamo abbastanza avanti con il lavoro, abbiamo rispettato gli obiettivi che ci eravamo posti. I ragazzi stanno lavorando bene e tanto, io sono contento perché questo gruppo è stato costruito tenendo conto delle motivazioni di tutti, devo ringraziare lo staff perché pur non avendo mai lavorato insieme c’è già grande sintonia”.