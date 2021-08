Vele latine in acqua a Stintino: sabato la prima prova

Dopo lo stop forzato della passata stagione il Circolo Nautico Torres, con la collaborazione del Club Nautico Sottovento, organizza una manifestazione dedicata allo splendido armo velico della tradizione mediterranea. L’appuntamento, per velisti e appassionati, è per sabato 28 agosto, giornata in cui è prevista la prima prova in calendario. Domenica 29 si terrà invece la regata conclusiva, a cui seguirà la cerimonia di premiazione.





L’incontro informativo tra gli equipaggi e gli organizzatori si terrà sabato alle 10 e 30. La partenza della prima prova è prevista per le ore 12. Oltre alle barche della flotta stintinese sono attesi equipaggi provenienti dalla Calabria, Campania e Sicilia. In particolare da Marsala dovrebbe arrivare il campione italiano in carica Mastro Ignazio di Pasquale Vitaggio, mentre da Catona è attesa la lancia Nonno Lorenzo del calabrese Carmelo Cardo. A Ciaciona mia di Francesco Landi e Lady Dany di Michele Marrocco arriveranno invece dalla Campania. Sono attese a Stintino anche barche della flotta algherese, così come sono previsti arrivi da Bosa, Calasetta, Porto Torres e La Maddalena.

Questa bellissima flotta eterogenea e multicolore si trasferirà nei giorni successivi ad Alghero, dove il 3. 4 e 5 settembre si disputerà il Campionato Zonale di Vela Latina "Re di Sardegna" organizzato dalla locale Lega Navale che con tre manifestazioni svolte nel corso del 2021 ha dimostrato di essere il motore del rilancio della classe. Vele latine a Stintino e il Campionato Zonale "Re di Sardegna" di Alghero sono patrocinate dalla Federazione Italiana Vela, in collaborazione con l’Aivel, l’associazione degli armatori di vela latina.