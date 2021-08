Cagliari: Una doppietta di Joao Pedro salva i rossoblu dalla sconfitta - All'Unipol Domus finisce due a due contro lo Spezia

L’ultimo scontro tra le due squadre aveva visto la vittoria casalinga degli spezini per due a uno. In quest’occasione in casa del Cagliari alla “Unipol domus” invece finisce in parità. Per la prima partita di campionato le due compagini sono arrivate entrambe con diversi indisponibili. Nel Cagliari primo impegno per Kevin Strootman arrivato dal Marsiglia e per lo Spezia debutto in panchina per l’ex nazionale azzurro Thiago Motta.





Il primo tempo inizia a basso ritmo, come spesso capita ad inizio stagione. Al settimo minuto con un destro fulmineo ad incrociare da fuori area Gyasi porta in vantaggio lo Spezia lasciato solo dalla difesa rossoblu. Il Cagliari reagisce cercando al decimo minuto da calcio d’angolo di impensierire lo Spezia, con un colpo di testa di Carboni, ma senza successo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo poco prima del cooling break intorno al 24’ il Cagliari riesce quasi a pareggiare sfruttando un’uscita, quasi a vuoto, del portiere della squadra ligure, concludendo però con un tiro sopra la traversa.





Al ritorno dal cooling break il Cagliari gioca con più vigore e determinazione. Le azioni importanti continuano ad arrivare sempre dai calci d’angolo. Sempre sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina al 30’ una conclusione di Deiola è bloccata quasi sulla linea di porta dalla difesa avversaria. Nonostante le continue incursioni dei rossoblu in area spezina anche con un tiro al 43’ molto pericoloso, da fuori area, di Joao Pedro, il primo tempo si conclude in svantaggio per i ragazzi di Leonardo Semplici.





Il secondo tempo parte con un Cagliari sempre aggressivo come alla fine del primo. Lo Spezia invece riesce ad attaccare in maniera pericolosa soltanto in contropiede. Sugli sviluppi di un ennesimo contropiede, al 58’, in un momento positivo per i rossoblu, su un cross basso in area Bastoni batte Cragno per la seconda volta portando lo Spezia in vantaggio di due reti. Dopo il goal subito il Cagliari inizia ad attaccare a testa bassa. Con un’azione quasi solitaria al 62’ Joao Pedro riesce a trovare una conclusione rasoterra da fuori area, in posizione centrale, ad incrociare che fulmina il portiere spezino. Riportando il Cagliari a galla, sull’uno a due. Subito dopo al 63’ il Cagliari ottiene un calcio di rigore su un uscita a valanga del portiere dello Spezia sulle gambe di Pavoletti. Joao Pedro segna, spiazzando il portiere, il rigore che porta la partita in parità.





Al 76’, subito dopo il cooling break, del secondo tempo lo Spezia segna nella stessa maniera con la quale ha messo in rete il secondo goal con un cross basso a centro area ma questa volta, la punta spezina si trovava in fuorigioco negando alla squadra ligure la gioia del nuovo vantaggio. Il proseguo della seconda metà del secondo tempo vede le due squadre scontrarsi alla pari in un susseguirsi di cambi di fronte da una parte all'altra del campo. Dopo ben 5' di recupero combattuti la partita si conclude con un pareggio che non accontenta nessuno.





Il Cagliari ha iniziato male la prima partita di campionato riprendendosi nel corso della fine del primo tempo, riuscendo a pareggiare le due reti spezine. Un mezzo passo falso ma ancora siamo agli inizi e l'atteggiamento della ripresa fa ben sperare per il proseguo della stagione. (p.t.)