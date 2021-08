Alghero: è il volley in spiaggia la novità dell'estate algherese - Assegnata la Web Project Cup

Due giornate di autentica battaglia si sono vissute nell'ultimo week end sulla spiaggia di San Giovanni per l'assegnazione della Alghero Web Project Cup,torneo 2x2 maschile e femminile di beach volley, svoltosi nel “Summerbeach Village 2021”, manifestazione che quest'anno ha festeggiato la 17a edizione e che si è rivelata come un vero e proprio polo di attrazione delle giornate da trascorrere in spiaggia. Nella categoria femminile la vittoria è andata alle ragazze di Porto Torres Clara Marras e Laura Piras che hanno prevalso sulle non meno agguerrite Valeria Gagliardi e Claudia Oppen di Sassari.





Per la categoria maschile la vittoria è andata a Luca Vitali e Alberto Vargiu che hanno sconfitto Raffaele Delia e Alessandro Andria, finale che si è rivelata un vero e proprio derby in quanto tutte e due le coppie erano sassaresi.

Il successo del Summerbeach, all'interno del quale si svolge il torneo, nato ad Alghero, registra analogo risultato anche nelle altre località balneari dove si è svolto, come testimoniano i risultati di partecipazione ottenuti a Castelsardo, Sorso (Platamona) e Oristano (Torre Grande).

L'edizione 2021 si appresta ora, sempre a proprio del beach volley , a un nuovo appuntamento per il prossimo fine settimana con il penultimo torneo valido per il premio finale del valore di 500€ offerto dagli sponsor per il "King e Queen of SummerBeach 2021”.





L'evento registrerà una novità di tipo organizzativo : ci si iscrive singolarmente e ad ogni partita si dovrà cambiare compagno di coppia.