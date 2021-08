Dinamo Women: Andrea Vasconi vice allenatore

La stagione delle Dinamo Women è ai nastri di partenza e la Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Andrea Vasconi che sarà vice allenatore della formazione femminile biancoblu. Insieme ad Andrea Paolella, romano classe 1989, che sarà il preparatore atletico della squadra, si completa lo staff tecnico che guiderà insieme al confermato coach Restivo Cinzia Arioli e compagne nella stagione 2021-2022.

Andrea Vasconi. Sassarese, classe 1981: figlio d’arte, inizia il cammino come allenatore nel 2002 con il Sant’Orsola nei panni di assistant in serie B. La sua stagione di esordio si chiude con un secondo posto in A2 mentre parallelamente guida da capo allenatore della squadra juniores. Nella stagione successiva centra la promozione con il Sant’Orsola mentre nel 2004-2005 è secondo assistant di Giorgio Valli della Dinamo in Legadue. Nel 2005-2006 guida la Silver Porto Torres da primo assistant in B1. Per due stagioni, dal 2010 al 2012 disputa la semifinale playoff di B1 femminile con il Sant’Orsola mentre nel 2014 disputa la finale promozione con la squadra maschile. Nel 2019-2020 è head coach delle neroarancio e chiude, prima dello stop per Covid, al secondo posto regione di Serie B. Nel suo curriculum figurano diversi titoli regionali delle formazioni femminili giovanili e juniores, oltre alla partecipazione a due Trofei delle Regioni (2003, 2005) e una edizione dei Giochi delle Isole (2006) come allenatore della formazione femminile.

Andrea Paolella. Classe 1989, romano: istruttore minibasket, già allenatore under13, under14 e under19, preparatore fisico delle squadre giovanili e senior di diverse società laziali tra cui Basket Roma, Colleferro, Anagni e Lanuvio. A Colleferro ha lavorato con Donato Avenia, giocatore di serie A e pedina della nazionale italiana. Parallelamente ha lavorato nell’ambito fitness specializzandosi con corsi di personal training, fuctional e cross training, unendo le competenze sportive alla grande attenzione verso nutrizione e prevenzione.