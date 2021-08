Cagliari: Quasi tutto pronto per il debutto stagionale - Lunedì 23 agosto contro lo Spezia

I rossoblu si preparano all'esordio in campionato con lo Spezia in programma lunedì 23 agosto alle 18 e 30 alla Sardegna arena. Il Cagliari arriva all'incontro con pochi dubbi di formazione per mister Semplici. Davanti a Cragno, difesa a tre con Ceppitelli e Carboni ai lati di Diego Godin, pilastro centrale del reparto in attesa di novità sul fronte mercato. A centrocampo Zappa e il neo acquisto Dalbert agiranno da esterni, con il trio formato da Deiola, Strootman e Marin al centro. Davanti la coppia della salvezza nella scorsa stagione, ovvero Joao Pedro e Pavoletti.

Il Cagliari è orfano di Nainggolan che non è tornato in città, lasciandola con critiche versi la società che, a suo dire, lo avrebbe tradito, preferendo provare una nuova esperienza in Belgio, sua terra nativa, all'Anversa. Il Cagliari, così come per tantissime altre squadre, dovrà svolgere buona parte del suo mercato acquisti negli ultimi giorni di Calciomercato. Pare che ci siano ancora alcune idee da mettere in pratica, e c’è ancora il tempo per farlo.” (p.t.)