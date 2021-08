City of Cagliari: il grande basket ritorna al PalaPirastu

Ancora qualche giorno di attesa e poi si parte con l’undicesima edizione del International Basketball Tournament “City of Cagliari” con il tradizionale torneo pre season, organizzato dal Comitato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro che, nelle giornate del 27 e 28 agosto, vedrà la presenza di quattro formazioni di livello nazionale e internazionale quali: Dinamo Banco di Sardegna Sassari, Bayern Monaco, Baskonia e Basket Napoli. Si parte venerdì 27 agosto alle 18,30 con la sfida tra il Basket Napoli e il Saski Baskonia, a seguire alle 21 in campo la Dinamo Sassari contro il Bayern Monaco. Il giorno dopo alle 18:30 finale per il terzo e quarto posto, mentre alle 21 la finalissima per l’assegnazione dell’undicesima edizione del “City of Cagliari”.





BOX OFFICE SARDEGNA - I tagliandi per assistere alle gare sono in vendita online sul sito di Box Office Sardegna. Questi i prezzi dei biglietti: abbonamento 2 giornate intero 43 € - ridotto dai 2 ai 15 anni 27.50 €, singola giornata intero 27.50 € - ridotto dai 2 ai 15 anni 17.50 €Il programma del torneo:VENERDI’ 27 agosto 2021 Ore 18:30 – Basket Napoli-Saski Baskonia Ore 21:00 – Dinamo Banco di Sardegna Sassari - Bayern MonacoSABATO 28 agosto 2021 Ore 18:30 – FINALE 3°/4° posto Ore 21:00 – FINALE 1°/2° postoALBO D’ORO “CITY OF CAGLIARI”Prima edizione – Montepaschi SienaSeconda edizione – Olympiacos PireoTerza edizione – Montepaschi SienaQuarta edizione – Orlandina Capo d’OrlandoQuinta edizione – Olympiacos PireoSesta edizione – Galatasaray IstanbulSettima edizione – Dinamo Banco di Sardegna SassariOttava edizione – Dinamo Banco di Sardegna SassariNona edizione – EA7 Armani MilanoDecima edizione – Armani Exchange Milano.