Prosegue la preparazione della Sassari calcio Latte Dolce: vittoria con il Taloro

Dopo la vittoria nella prima uscita stagionale contro il Ghilarza, il Sassari Calcio Latte Dolce al “Maristiai” di Gavoi, batte per 0-5 i padroni di casa del Taloro, nel secondo impegno precampionato. Nella prima frazione i sassaresi vanno vicini al gol in un paio di occasioni con Cabeccia e Palmas, ma i tiri dei biancocelesti vengono respinti dal legno. Nel secondo tempo i sassaresi partono forte e al 50' passano in vantaggio: Bartulovic sfrutta il cross di Salvaterra e realizza così il gol dello 0-1. Il raddoppio non tarda ad arrivare e dopo 2' Palombi con un tiro dal limite trova il fondo della rete: 0-2. I sassaresi continuano a premere il piede sull’acceleratore e al 65' arriva il 3-0 con Piga, su assist di Palombi. Tre minuti più tardi anche il giovane Grassi trova la gioia del gol: cross di Piredda e il classe ’03 biancoceleste di testa realizza la rete dello 0-4. All’ultimo minuto di gioco, Altea firma il gol del definitivo 0-5. Da segnalare nel secondo tempo l’ingresso in campo di diversi giocatori dalla panchina (Nurra, Taveri, Altea, Grassi, Gianni, Piga, Medico, Piredda, Cannas, Mudadu). Domani Cabeccia e compagni torneranno in campo con la classica doppia seduta di allenamento per preparare al meglio la prossima stagione. I tabellini. Sassari Calcio LD: Carta; Pireddu, Cabeccia, Salvaterra, Di Marco; Cassini, Tedde, Palombi; Marcangeli, Bartulovic, Palmas Reti: 5' st. Bartulovic, 7' st. Palombi, 20' st. Piga, 23' st. Grassi, 45' st. Altea