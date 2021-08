La Dinamo femminile debutta in Europa contro una squadra lussemburghese

“Siamo prima di tutto onorati di far parte di questa competizione, che rappresenta un traguardo storico non solo per il club ma per tutta l'isola. Penso che sia la prima volta che una squadra sarda partecipi a una coppa europea, una prima assoluta: questo è motivo di grande orgoglio per tutti noi e una spinta ulteriore per fare bene _commenta a caldo coach Antonello Restivo_. Cercheremo di farci trovare pronti, vogliamo provare a passare il turno e fare bella figura. La sfida di andata sarà il nostro primo impegno stagionale il 23 settembre e ci metteremo subito al lavoro per presentarci al meglio. È davvero una grande gioia e una emozione immensa vedere il nome della Dinamo ai sorteggi, la prima squadra femminile isolana che partecipa a una competizione europea”. L’urna ha decretato che la sfidante della qualificazione delle isolane sarà BBC Grengewald Hueschtert, squadra del Lussemburgo. La sfida di andata è fissata il prossimo 23 settembre al PalaSerradimigni mentre il match di ritorno sarà il 30, a Niederanven: in caso di passaggio del turno le ragazze di coach Antonello Restivo saranno inserite nel gruppo G di stagione regolare; nel gruppo ci sarà una tra le pretendenti all’EuroLeague tra Valencia, Schio o Bourges, insieme alle svizzere del BCF Elfic Fribourg e la formazione spagnola di Tenerife. Lo start della regular season è in programma il 14 ottobre.

È partito il countdown della seconda stagione delle Dinamo Women: ad attendere Cinzia Arioli e compagne un fitto programma di sfide con la seconda annata nella Techfind Serie A1 e lo storico debutto in Europa. Questa mattina, a Freising in Germania, si è tenuto il sorteggio che ha definito le sfidanti dei Qualification Round e i gruppi di regular season della prossima stagione di EuroCup Women. La Dinamo Banco di Sardegna, inserita nella Conference 2 in base al criterio di prossimità geografica e al numero di partecipanti per nazione, sfiderà nel turno di qualificazione una delle teste di serie in una doppia gara andata-ritorno che prevederà l’andata in casa, sul parquet del PalaSerradimigni, e il match di ritorno in trasferta.