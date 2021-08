Montermini su Ferrari subito protagonista alla “Road to Le Mans”

Dopo l’esordio stagionale a Monza, concluso con un ottimo 4° posto, Montermini torna sul circuito che lo vide anche sul podio della mitica e più famosa gara di durata, per continuare il lavoro intrapreso con il Team AF Corse ed il gentleman driver svizzero Gino Forgione per la progressione nell’ambita Le Mans Cup. -“E’ sempre emozionante e molto motivante girare su questo leggendario tracciato - ha dichiarato Montermini al termine della prima sessione di prove libere - Stiamo lavorando su alcuni particolari della nostra Ferrari 488, per la quale abbiamo la garanzia della professionalità del Team AF Corse. Occorre tenere presente tutte le variabili che si trovano su un percorso così lungo, per trovare le più efficaci strategie non solo di gara, ma anche di qualifica”-. In tutto saranno 46 gli equipaggi a sfidarsi lungo i 13,6 chilometri del tracciato francese, con ben 35 LMP3 presenti. Gli impegni in pista continuano mercoledì 18 agosto la seconda sessione di prove libere da un'ora alle 20.30.





Giovedì alle 10.40 le qualifiche per gara 1 e alle 11.15 appuntamento con quelle per gara 2. Semaforo verde della prima gara sempre giovedì alle 19.30 con live streaming su www.lemanscup.com . Sabato alle 12.15 il via di gara 2 sempre in diretta su www.lemanscup.com . e pure in tv su Eurosport (canale 210 di Sky e disponibile anche sulla piattaforma di Dazn).