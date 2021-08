Velocità in salita: fine settimana ad alta tensione alla Luzzi - Sambucina

Con il “Trofeo Silvio Molinaro” 25 Luzzi - Sambucina dal 20 al 22 agosto si completa la mini serie calabrese del Campionato Italiano Velocità Montagna che l’8 agosto ha portato a Morano la massima serie ACI Sport ed il Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud ed ora la seconda gara in provincia di Cosenza. I numeri hanno immediatamente dato ragione agli organizzatori della Tebe Racing raggiungendo quota 200 iscritti.





Sarà un fine settimana ad alta tensione sportiva con un elenco iscritti che garantisce agonismo e spettacolo lungo i 6,15 Km tra Luzzi e l’Abbazia Cistercense di Sambuicina, nuovamente teatro di sfide tra i migliori piloti d’Italia, dove spiccano i nomi dei massimi protagonisti del tricolore, come il leader Simone Faggioli, il fiorentino di Best Lap che sulla Norma M20 Fc Zytek ufficiale , ha finora vinto sei volte con altrettanti record, in scia il leader europeo Christian Merli, trentino di Vimotorsport a sua volta ufficiale Osella FA 30 Zytek e detentore del record di 3’06”15 della gara calabrese firmato nel 2018. Sempre più incisivo il catanese Domenico Cubeda che torna sulla Osella FA 30 con cui vinse l’ultima edizione disputata, quella del 2019. Poi il potentino Achille Lombardi, che a Luzzi si sente in casa ed attaccherà la vetta sull’Osella PA 2000 Honda, ma anche il ragusano Franco Caruso che torna in Calabria con la potente Nova Proto NP01-2, il portacolori della Scuderia Vesuvio attualmente 5° in CIVM, dove precede la giovane conferma siracusana della “Piloti per Passione” Luigi Fazzino, sempre più in vista sull’Osella PA 2000 con motore turbo. Altra gara di sempre maggior affinamento tra il salernitano della Speed Motor Angelo Marino e la muscolosa Osella PA 30 Zytek, mentre l’esperto siciliano Giovanni Cassibba si annuncia protagonista con l’Osella PA 30. Sono tanti i nomi di spicco calabresi come la star di Rende Domenico Scola, il giovane driver della Scuderia Ateneo che di edizioni ne ha vinte 5 ed ora rilancia la sfida dall’abitacolo dell’Osella PA 2000; Il pilota di casa Denny Molinaro continua il lavoro di affinamento alle salite della Wolf GB 08 Thunder, monoposto in versione da 1150 del propulsore Aprilia, auto che il Presidente Tebe Racing ben conosce e con cui è protagonista di vertice nel Campionato Italiano Prototipi. Poi le sfide per le sportscar con motore di derivazione motociclistica dove incombe sempre il giovane e caparbio ragusano della Catania Corse Samuele Cassibba sulla versione Suzuki da 1000 cc dell’Osella PA 21 Jrb, ma occhio all’umbro Filippo Ferretti su Radical per la 1.4, come al reggino Giuseppe Cuzzola ed al catanzarese Francesco Ferragina su Elia Avrio, per la 1600, a caccia anche di punti utili per la serie cadetta TIVM sud, per la quale è della partita ail palermitano Antonino Rotolo su Osella PA 21 di classe 1400 e torna sulla Elia Avriio Francesco D’Acri, calabrese che abita in Germania. Per le monoposto su Formula Renault il nisseno Giovanni Carfì mira ai punti di TIVM che lo avvicineranno alla finale nazionale, com il catanese Orazio Maccarrone ed Alberto Scarafone sulle Gloria.





Il ritorno della Luzzi - Sambuciona, dopo l’anno di stop forzato per le continue emergenze legate alla pandemia, è stato salutato con entusiasmo dal Comune di Luzzi di cui è primo cittadino Umberto Federico, in un contesto di cui con gli infaticabili organizzatori della Tebe Racing fanno parte anche la Provincia di Cosenza e la Regione Calabria e diverse realtà locali, tutti uniti nell’intento di promuovere attraverso lo sport un territorio ricco di bellezze naturali, storiche, architettoniche ed artistiche, votato all’ospitalità ed alla calorosa accoglienza.





Tra le Le sfide tricolori e per i punti di TIVM sono garantite in ogni categoria, come nel Gruppo CN dove rientra il leader pugliese Francesco Leogrande, l’alfiere Fasano Corse che ha anche una vittoria all’attivo a Luzzi e mira ad allungare definitivamente in classifica tricolore al volante dell’Osella PA 21 Honda. La giovane trapanese Martina Raiti è sempre più sotto i riflettori, soprattutto dopo la vittoria a Morano ottenuta grazie ad un ottimo feeling con l’Osella PA 21 in versione 1600. Ci riprova Saverio Rubino su Giada Honda in cerca di punti TIVM, dopo la sfortuna a Morano. In Gruppo GT i riflettori sono puntati sulla rimonta dell’idolo di casa Rosario Iaquinta, il castrovillarese che ha anche vinto su un prototipo la gara, ma che ora cerca il successo sulla Lamborghini Huracan in versione GT Cup, con cui ha vinto due settimane fa a Morano, mentre il leader veneto Luca Gaetani che rilancia la sfida dal volante della Ferrari 488. Altra Huracan della casa di Sant’Agata Bolognese quella del sempre più tenace brindisino Francesco Montagna , in versione GT3 la Gallardo del One Racing Team affidata al siracusano Ignazio Cannavò, subito in vista a Morano. Rientra in gara il foggiano Campione in carica Lucio Peruggini che torna su una vettura del Cavallino, la Ferrari 458 in versione GT Cup. Altra novità del gruppo è quella dell’esordio di “Gabry Driver” in casa sulla Porsche 911 GT Cup, mentre sulla versione 997 ci sarà di nuovo il campano Gabriele Mauro. Presenti le estreme Alfa 4c in versione silhouette e padrone della scena del gruppo E2SH. quella motorizzata Picchio turbo del leader ascolano Alessandro Gabrielli, vincitore a Morano, mentre il teramano Marco Gramenzi, dopo le noie alla frizione di due settimane fa, adesso pensa all’attacco sulla MG 01 Furore con motore Judd da 4000 cc. Antonio Paone su Fiat X1/9 pensa in casa ai punti TIVM, come il siciliano Manuele D’Antoni su Fiat 500 Maxi.





Classifiche CIVM dopo otto gare: Assoluta 1 Faggioli p 115; 2 Merli 95; 3 Cubeda 93,5; 4 Lombardi 57; 5 Caruso F. 52. Gruppi: Bicilindriche: 1 Currenti 75; 2 Mercuri 50; 3 Cuomo 30. Racing Start RS: 1 Cardetti 132; 2 Fumo 70,5; 3 Cicalese 61. RSTB: 1 Scappa 140; 2 Loconte 109; 3 Carlomagno 41. RS Cup: 1 Loffredo 86; ; 2 Palazzo 72; 3 Leardini e Malvasio 36. RS Plus: 1 Tagliente 120; 2 Liuzzi 105; 3 Cardone 58. N: 1 Pedroni 113; 2 Ottaviani 49; 3 Angelini 40. A: 1 Bicciato 120; 2 Borelli 54; 3 Titi 40,5. E1: 1 Tancredi 116; 2 Aragona 103,5; 3 Gabry Driver 80,5. GT: 1 Gaetani 113; 2 Ragazzi 74,5; 3 Iaquinta 63,5. E2SH: 1 Gabrielli 125; 2 Gramenzi 117; 3 Agnello 35. CN: 1 Leogrande 80; 2 Raiti 73,5; 3 Graziosi 62. E2SC: 1 Faggioli 120; 2 Lombardi 103; 3 F. Caruso 85. E2SS: 1 Merli 120; 2 Cubeda 109,5; 3 Degasperi 43. E2SC-E2SS Motori Moto: 1 Maroni 134,5; 2 Cassibba S. 93,5; 3 Liber 50. Under 25: 1 Fazzino 81,5; 2 Raiti 73,5; 3 Kerschbaumer 52. Dame: 1 Pedroni 212; 2 Raiti 158,5; 3 Fumo 138. Scuderie: 1 Best Lap 505,5; 2 Vimotorsport 418; 3 Vesuvio 285,5.





Calendario CIVM 2021: 21-23/5 30° Trofeo L. Scarfiotti Sarnano-Sassotetto (MC); 28-/5 51^ Verzegnis - Sella Chianzutan (UD); 11-13/6 50 Trofeo Vallecamonica (BS); 25-27/6 60^ Coppa Paolino Teodori (AP); 2-4/7 70^ Trento - Bondone (TN); 16-18/7 60 Alghero - Scala Piccada (SS); 30/7 - 1/8 55° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 6-8/8 10^ Salita Morano-Campotenese (CS); 20-22/8 26^ Luzzi - Sambucina (CS); 3-5/9 38^ Pedavena - Croce D’Aune (BL); 17-19/9 63^ Monte Erice (TP); 124-26/9 66^ Coppa Nissena (CL).